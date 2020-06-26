الخارجية الإيرانية: واشنطن هي المدافع الأكبر عن إرهاب الدولة

الوقت-أدانت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس التقرير الأميركي السنوي للإرهاب لعدم مصداقيته و"الإسقاطات الواضحة والازدواجية"، مؤكّدة أن "النظام الأميركي هو المدافع الأكبر عن إرهاب الدولة والحامي الأساسي للكيان الإسرائيلي".

وقالت الخارجية إن النظام في أميركا ليس في مكانة تسمح له الإدعاء بمواجهة الإرهاب وإطلاق الأحكام.

الخارجية الأميركية كانت أصدرت تقريرها السنوي الخاص بالإرهاب لعام 2019، أمس الأربعاء، وتضمن ملاحظات بشأن التعاون الإقليمي لمكافحة "الإرهاب".

وقال التقرير إن الولايات المتحدة وشركاءها حققوا العام الماضي خطوات كبيرة في هزيمة المنظمات "الإرهابية" الدولية وإضعافها.

وتحدث التقرير عن دول كثيرة من بينها إيران، الذي قال تقرير الخارجية إنها " تواصل أنشطتها المرتبطة بما يسمى "الإرهاب"، وتستخدم وكلاءها في المنطقة لحمايتها من المساءلة عن أعمالها "العدوانية"، على حدّ تعبيره.

وذكر التقرير أن النظام الإيراني ووكلاءه واصلوا التخطيط لهجمات "إرهابية"، و"القيام بها على نطاق عالمي".