موسوي: أمريكا ليست بمكانة تؤهّلها للحديث عن مكافحة الارهاب

الوقت- قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان أمريكا ليست بمكانة تؤهلها للحديث عن مكافحة الارهاب واصدار القرارات بهذا الشأن.

ووصف موسوي في معرض رده على التقرير السنوي الذي تصدره الولايات المتحدة الاميركية حول "الارهاب" بأن واشنطن أكبر داعم الكيان الصهيوني المحتل وللارهاب الرسمي، مشددا على أن ايران ترفض وتستنكر سنويا التقرير الذي تصدره واشنطن حول الارهاب لاحتوائه على الافتراءات الفاضحة وعدم صدقيته وازدواجية معايير الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب.

واضاف، أن العقود الأخيرة برهنت على ان الولايات المتحدة الأميركية لعبت دورا في ايجاد بعض الجماعات الارهابية، أو انها دعمت هذه الجماعات وجرائمها الارهابية، وقد أقر بعض المسؤولين الاميركيين بذلك، كما أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية ان الحكومات الأميركية السابقة أوجدت داعش وسائر الجماعات الارهابية.

وشدد على أن الجريمة النكراء والجبانة التي أقدم عليها النظام الأميركي باغتياله للشهيد سليماني الذي يعد بطلا في التصدي للارهاب نموذج آخر على الجرائم الارهابية للنظام الأميركي، وقال: بما أن ايران أكبر ضحايا العمليات الارهابية التي تم تنفيذها بدعم مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومات الأميركية والتي اسفرت عن استشهاد أكثر من 17 ألف ايراني، فانها عالميا واقليميا في الصف الامامي لمكافحة الارهاب.

وفي الختام اعتبر أن الحظر الاحادي والارهاب الاقتصادي والارهاب الطبي والصحي ضد الشعب الايراني أبرز وأحدث نماذج الارهاب الاميركي ضد الشعوب المستقلة في العالم.