محكمة إسرائيلية توافق على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 5 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟ الوقت- في الآونة الأخيرة، وتحديداً في 18 يونيو 2020، تحدّث دونالد ترامب عن ضرورة الحفاظ على قطع العلاقات مع الصين تحت أيّ ظرف من الظروف ، حيث أثارت تصريحات رئيس أمريكا ردّ فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، والسؤال الرئيس للمراقبين الآن هو كيف تهزّ تصريحات ترامب الأساس المعرفي للاستثمار العالمي في العصر الحالي ، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العالمي النيوليبرالي ، والذي يقوم على التجارة الحرة وعدم تدخل الحكومة

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة و وضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور الوقت- إن الحصول على المعرفة اللازمة لبناء وصناعة صواريخ "أرض جو" بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر وقادرة على التصدي لطائرات مثل "أفاكس"، لا تزال حكر على ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

أخبار

موسوي: أمريكا ليست بمكانة تؤهّلها للحديث عن مكافحة الارهاب

موسوي: أمريكا ليست بمكانة تؤهّلها للحديث عن مكافحة الارهاب

الوقت- قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان أمريكا ليست بمكانة تؤهلها للحديث عن مكافحة الارهاب واصدار القرارات بهذا الشأن.

الطيران الباكستاني يكشف عن معلومة خطيرة عن طيارين باكستانيين الوقت- كشف وزير الطيران الباكستاني، غلام ساروار خان، أن "أكثر من 30٪ من الطيارين المدنيين في باكستان يحملون تراخيص مزورة وغير مؤهلين للطيران".

زاخاروفا: يجب سحب الأسلحة النووية الأمريكيّة من أوروبا الوقت- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي، خلال مشاوراته مع امريكا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي التي عقدت في فيينا، شدد على أهمية سحب الأسلحة النووية الأميركية من أوروبا.

محكمة إسرائيلية توافق على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين الوقت- وافقت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، مجددا، على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين.

الجهاد الإسلامي: قرار الضم يأتي في سياق الهجمة الإرهابية الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني الوقت- قال ناطق حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، اليوم الخميس، إن قرار الضم يأتي في سياق الهجمة الإرهابية الصهيونية غير المسبوقة على حقوق الشعب الفلسطيني".

عريضة برلمانية مناهضة لأحكام الإعدام في البحرين .. عدد النواب البريطانيين الموقعين يرتفع إلى 15 الوقت- تصاعد عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة برلمانية مناهضة لأحكام الإعدام في البحرين إلى 15.

وزير الدفاع الياباني يكشف عن مفاجأة بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية الوقت- كشف وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، عن شبهات تحوم حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك بعد الغموض الذي لف مصيره قبل شهرين عقب إجراءه عملية جراحية.

الجيش الإيراني يتسلم 3 طائرات حربية.. وحاتمي: رغم العقوبات انتظروا المفاجآت الوقت-قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، خلال كلمة له في مراسم تسليم القوة الجوية التابعة للجيش

"نيويورك تايمز": بايدن يتقدم على ترامب بـ14 نقطة في استطلاع ويجاريه بين الناخبين البيض الوقت-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية السناتور

ترامب يرجح نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله نظيره البولندي أندريه د

صندوق النقد الدولي: كورونا تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة الوقت-أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم تسبب بأزمة

إدارة ترامب تصنف "هواوي" و"هيكفيجن" شركات مدعومة من الجيش الصيني الوقت-خلصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة

المبعوث الأميركي إلى إيران يهدد روسيا والصين بـ"العزلة الدولية" الوقت-قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن "روسيا والصين ستواجهان

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية دليل فشل الوقت-اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية تشير

تخت روانجي: أمريكا بدعمها المستمر للكيان الصهيوني جعلت مجلس الأمن عديم الفاعلية الوقت- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مشروع ضم اجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الكيان الصهيوني بانه يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا إن اميركا بدعمها المستمر لهذا الكيان، جعلت مجلس الأمن عديم الفاعلية تجاه هذه الجرائم.

الشيخ خضر عدنان: اعتقالات الاحتلال تهدف تمرير مخططاته في الضم الوقت- أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أن حملة الاعتقالات "الإسرائيلية" بحق المحررين تهدف لتمرير مخططاته في الضم الذي سيتحطم بصمود ومقاومة شعبنا المجاهد.

موسوي: مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، ان مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية والتزام جميع الدول بهذا الامر.

رغم تأكيد العملاقين الأسيوين على وقف التصعيد.. طبول الحرب تُقرع بين الهند والصين في "لداخ" الوقت- بعد مرور حوالي عشرة أيام من اندلاع المواجهات الحدودية الدامية بين الجنود الهنديين والصينيين وتاكيد العملاقين الأسيوين على وقف التصعيد الا أن التوتر لم ينته بعد.

اتفاق سري بين الموساد والمخابرات المصرية لتضعيف المواقف العربية بشأن خطة الضم الوقت- كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن اتفاق سري بين الموساد والمخابرات المصرية لتضعيف المواقف العربية بشأن الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفن الإيرانية الـتي سلّمت النفط إلى فنزويلا الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض بلاده عقوبات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

آخر التطورات اليمنية بعد إخماد فتنة "ياسر العوضي" هزائم متتالية لتحالف العدوان السعودي جنوب محافظة مأرب + صور

الجيش الإيراني يتسلم 3 طائرات حربية.. وحاتمي: رغم العقوبات انتظروا المفاجآت

وزير الدفاع الياباني يكشف عن مفاجأة بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية

المبعوث الأميركي إلى إيران يهدد روسيا والصين بـ"العزلة الدولية"

صندوق النقد الدولي: كورونا تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة

كتاب الفضائح المنتظر.. ترامب يستجدي الصين لمساعدته في الانتخابات

"نيويورك تايمز": بايدن يتقدم على ترامب بـ14 نقطة في استطلاع ويجاريه بين الناخبين البيض

عريضة برلمانية مناهضة لأحكام الإعدام في البحرين .. عدد النواب البريطانيين الموقعين يرتفع إلى 15

موقع أمريكي يكشف تفاصيل تلقّي واشنطن صفعة مزدوجة من إيران وفنزويلا

ترامب يرجح نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية دليل فشل

الجهاد الإسلامي: قرار الضم يأتي في سياق الهجمة الإرهابية الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني

تخت روانجي: أمريكا بدعمها المستمر للكيان الصهيوني جعلت مجلس الأمن عديم الفاعلية

"أنصار الله" يقضّ مضاجع آل سعود.. الرياح اليمنية تهزّ العرش السعودي

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

أميركا تحيي ذكرى إنهاء العبودية وسط اضطرابات تثير ماضيها العنصري

هزائم متتالية لتحالف العدوان في اليمن.. تحرير محافظة مأرب من أيدي المرتزقة أصبح قاب قوسين أو أدنى+ صور

عمليات احتلال فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من ترامب.. الأرضيات والعقبات

"آرامكو" تتآكل ومن خلفها اقتصاد السعودية

الحوثي: نحن في مسار النصر.. وأميركا ستفشل في لبنان وسوريا

الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن.. سقطرى أولى الغنائم

جهود أمريكية لإخفاء الخصائص التقنيّة لـ"شبح قندهار".. المخالب القويّة للصقور الإيرانيّة تلاحق طائرات التجسس الأمريكيّة + صور

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

إيران تعرض لأول مرة عمليات قصف داعش في دير الزور والإعلام الإسرائيلي يعلق

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

محكمة إسرائيلية توافق على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين

الخميس 4 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
محكمة إسرائيلية توافق على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وافقت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، مجددا، على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الإسرائيليين.

ورفض قاضي المحكمة، موشيه بار عوم، الاستئناف الذي قدمته البطريركية الأرثوذوكسية لإبطال صفقة بيع أملاك الكنيسة في شارع يافا بالقدس لجمعية المستوطنين "عطيرات كوهانيم".

من جهتها، قالت البطريركية، في بيان لها: "إننا مصدومون وقد تفاجأنا من القرار"، معتبرة أن القرار يأتي في إطار "تهويد المدينة المقدسة" وتغيير معالمها العربية الإسلامية والمسيحية.

وسيسمح القرار لـ"عطيرات كوهانيم"، بإخلاء المستأجرين الفلسطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة عند بوابة يافا.

وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية، وقبل سماع أي من البينات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون أن الطاقم القانوني للبطريركية قدم إثباتات جديدة وشهادات موثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل.

وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، أنها سترفع القضية للمحكمة الإسرائيلية العليا التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

محكمة إسرائيلية أملاك الكنيسة الأرثوذكسية مدينة القدس المحتلة المستوطنين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء