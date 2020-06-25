الجهاد الإسلامي: قرار الضم يأتي في سياق الهجمة الإرهابية الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني

الوقت- قال ناطق حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، اليوم الخميس، إن قرار الضم يأتي في سياق الهجمة الإرهابية الصهيونية غير المسبوقة على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف البريم للمسيرة أن "المقاومة الفلسطينية مجتمعة على رفض قرار الضم الاستعماري وستصعد حالة المقاومة بكافة أشكالها وأن المقاومة قادرة على ردع العدو الصهيوني وسنحافظ على مقدساتنا بكل قوة".

وأشار إلى أن مهمة المقاومة هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال، والمعركة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا بشكل نهائي، لافتًا إلى أن المعركة مع العدو سواء مع الضم أو دونه، طالما وجد الاحتلال فإن المعركة مفتوحة والحساب لم يغلق.

وأكد مصعب البريم أن كل فصائل المقاومة متوحدة على رفض الضم وهناك تنسيق للجهد المقاوم سواء في فلسطين أو في محور المقاومة، قائلًا "قدر شعبنا والمقاومة أن تنتصر وقدر العدو هو الاندحار والانكسار بإذن الله".