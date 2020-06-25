عريضة برلمانية مناهضة لأحكام الإعدام في البحرين .. عدد النواب البريطانيين الموقعين يرتفع إلى 15

الوقت- تصاعد عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة برلمانية مناهضة لأحكام الإعدام في البحرين إلى 15.

ووقع على العريضة برلمانيون من مختلف الأحزاب البريطانية الممثلة في مجلس العموم وفي مقدمتهم أعضاء في الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين بالإضافة إلى الحزب الويلزي. من بينهم اوهارا بريندن، من الحزب الأسكتلندي، أندي سكوتر وزير العدل في حكومة الظل العمالية.

وتدعو العريضة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إدانة احكام الإعدام التي تصدرها السلطات الحاكمة في البحرين. وأعرب النواب في العريضة عن قلق مجلس العموم البالغ من القرار الذي اتخذته محكمة النقض في البحرين في 15 يونيو الجاري بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد زهير إبراهيم جاسم عبد الله وحسين عبد الله خليل راشد؛ لافتين إلى أنه لم يُسمح لأي من الرجلين بحضور جلسة الاستئناف النهائية.

كما أعرب النواب عن أسفهم الشديد لتأييد هذه الأحكام على الرغم من أن ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة وثقوا في 2018 انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ضد 20 شخصًا من بينهم زهير وحسين في ديسمبر، بما في ذلك أعمال التعذيب على مدى 13 يومًا ضد زهير.

واوضحت العريضة بأن كلا الرجلين استنفدا الآن جميع سبل الانتصاف القانونية ويواجهان الآن الإعدام بانتظار مصادقة حاكم البحرين على حكم الإعدام .

وذكّرت العريضة سلطات البحرين بأن خبراء الأمم المتحدة أكدوا على أنه في ظل هذه الظروف، فإن تنفيذ حكم الإعدام هذا سيكون بمثابة إعدامات بإجراءات موجزة. كما أشارت كذلك إلى زيادة استخدام البحرين لعقوبة الإعدام منذ انتهاء الوقف في عام 2017 بإعدام ثلاثة رجال، تلاه إعدام ثلاثة آخرين رمياً بالرصاص في تموز 2019 .

واعتبر النواب أن هذه الإعدامات تثير مخاوف من أن الأحكام الصادرة ضد زهير إبراهيم جاسم عبد الله وحسين عبد الله خليل راشد يمكن تنفيذها قريباً على الرغم من المخاوف الخطيرة والمستمرة فيما يتعلق بسلامة إدانتهم .

واختتم النواب عريضتهم بتوجيه دعوة للحكومة البريطانية لإدانة هذه الأحكام دون تحفظ ، كما تطلب من وزارة الخارجية والكومنولث استخدام أي تأثير لها مع سلطات البحرين للسعي إلى تخفيف فوري لهذه الأحكام.