آخر التطورات اليمنية بعد إخماد فتنة "ياسر العوضي" هزائم متتالية لتحالف العدوان السعودي جنوب محافظة مأرب + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 4 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟ الوقت- في الآونة الأخيرة، وتحديداً في 18 يونيو 2020، تحدّث دونالد ترامب عن ضرورة الحفاظ على قطع العلاقات مع الصين تحت أيّ ظرف من الظروف ، حيث أثارت تصريحات رئيس أمريكا ردّ فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، والسؤال الرئيس للمراقبين الآن هو كيف تهزّ تصريحات ترامب الأساس المعرفي للاستثمار العالمي في العصر الحالي ، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العالمي النيوليبرالي ، والذي يقوم على التجارة الحرة وعدم تدخل الحكومة

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة و وضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور الوقت- إن الحصول على المعرفة اللازمة لبناء وصناعة صواريخ "أرض جو" بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر وقادرة على التصدي لطائرات مثل "أفاكس"، لا تزال حكر على ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

أخبار

الجيش الإيراني يتسلم 3 طائرات حربية.. وحاتمي: رغم العقوبات انتظروا المفاجآت

الجيش الإيراني يتسلم 3 طائرات حربية.. وحاتمي: رغم العقوبات انتظروا المفاجآت

الوقت-قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، خلال كلمة له في مراسم تسليم القوة الجوية التابعة للجيش

"نيويورك تايمز": بايدن يتقدم على ترامب بـ14 نقطة في استطلاع ويجاريه بين الناخبين البيض الوقت-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية السناتور

ترامب يرجح نقل قوات أميركية من ألمانيا إلى بولندا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله نظيره البولندي أندريه د

صندوق النقد الدولي: كورونا تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة الوقت-أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم تسبب بأزمة

إدارة ترامب تصنف "هواوي" و"هيكفيجن" شركات مدعومة من الجيش الصيني الوقت-خلصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة

المبعوث الأميركي إلى إيران يهدد روسيا والصين بـ"العزلة الدولية" الوقت-قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن "روسيا والصين ستواجهان

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية دليل فشل الوقت-اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية تشير

تخت روانجي: أمريكا بدعمها المستمر للكيان الصهيوني جعلت مجلس الأمن عديم الفاعلية الوقت- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مشروع ضم اجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الكيان الصهيوني بانه يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا إن اميركا بدعمها المستمر لهذا الكيان، جعلت مجلس الأمن عديم الفاعلية تجاه هذه الجرائم.

الشيخ خضر عدنان: اعتقالات الاحتلال تهدف تمرير مخططاته في الضم الوقت- أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أن حملة الاعتقالات "الإسرائيلية" بحق المحررين تهدف لتمرير مخططاته في الضم الذي سيتحطم بصمود ومقاومة شعبنا المجاهد.

موسوي: مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، ان مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية والتزام جميع الدول بهذا الامر.

رغم تأكيد العملاقين الأسيوين على وقف التصعيد.. طبول الحرب تُقرع بين الهند والصين في "لداخ" الوقت- بعد مرور حوالي عشرة أيام من اندلاع المواجهات الحدودية الدامية بين الجنود الهنديين والصينيين وتاكيد العملاقين الأسيوين على وقف التصعيد الا أن التوتر لم ينته بعد.

اتفاق سري بين الموساد والمخابرات المصرية لتضعيف المواقف العربية بشأن خطة الضم الوقت- كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن اتفاق سري بين الموساد والمخابرات المصرية لتضعيف المواقف العربية بشأن الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفن الإيرانية الـتي سلّمت النفط إلى فنزويلا الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض بلاده عقوبات

الحكومة السورية تواجه "قيصر" بالزراعة .. لا خوف على رغيف الخبز الوقت-أكد وزير الزراعة السوري، أحمد القادري أن " الحكومة أطلقت شعار الزراعة

في خرق جديد.. أمريكا تدخل 50 آلية أميركية محمّلة بمواد لوجستية إلى ريف الحسكة الوقت- جددت قوات الاحتلال الأميركي خرقها المبادئ والقوانين الدولية وأدخلت رتلاً من 50 آلية تحمل مواد لوجستية وعتاداً عسكرياً لدعم قواعدها اللاشرعية المنتشرة في ريف محافظة الحسكة السورية.

إيطاليا تؤكد رفضها التدخلات الخارجية التي تؤدي لتأزم الوضع في ليبيا الوقت- وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس، اليوم الأربعاء، في زيارة خاطفة والتقى برئيس الحكومة الليبي فائز السراج.

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية" الوقت-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن

بكين: واشنطن تنشر أعداداً غير مسبوقة من القوات في المحيط الهادىء الوقت-أكّد مسؤول صيني كبير أن الجيش الأميركي ينشر أعداداً "غير مسبوقة" من قواته

اعتقال أبو مالك التلي يشعل المعارك ضد الجولاني في إدلب الوقت-اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداءات على السويداء ودير الزور وحمص الوقت-أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين في عدوان استهدف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إدارة ترامب تصنف "هواوي" و"هيكفيجن" شركات مدعومة من الجيش الصيني

اتفاق سري بين الموساد والمخابرات المصرية لتضعيف المواقف العربية بشأن خطة الضم

"نيويورك تايمز": بايدن يتقدم على ترامب بـ14 نقطة في استطلاع ويجاريه بين الناخبين البيض

الحكومة السورية تواجه "قيصر" بالزراعة .. لا خوف على رغيف الخبز

تخت روانجي: أمريكا بدعمها المستمر للكيان الصهيوني جعلت مجلس الأمن عديم الفاعلية

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية دليل فشل

موقع أمريكي يكشف تفاصيل تلقّي واشنطن صفعة مزدوجة من إيران وفنزويلا

إيطاليا تؤكد رفضها التدخلات الخارجية التي تؤدي لتأزم الوضع في ليبيا

الجيش الإيراني يتسلم 3 طائرات حربية.. وحاتمي: رغم العقوبات انتظروا المفاجآت

كتاب الفضائح المنتظر.. ترامب يستجدي الصين لمساعدته في الانتخابات

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفن الإيرانية الـتي سلّمت النفط إلى فنزويلا

الشيخ خضر عدنان: اعتقالات الاحتلال تهدف تمرير مخططاته في الضم

المبعوث الأميركي إلى إيران يهدد روسيا والصين بـ"العزلة الدولية"

صندوق النقد الدولي: كورونا تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة

"قيصر" وتغيير سلوك سوريا، هل يتحقق الحلم الأمريكي؟

الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

الحوثي: نحن في مسار النصر.. وأميركا ستفشل في لبنان وسوريا

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

نتنياهو بين نارين.. ومشاريع الضمّ على كف عفريت

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الدولية الذرية "يائس ومخيب للآمال"

العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن.. سقطرى أولى الغنائم

استشهاد وإصابة مدنيين في قصف تركي استهدف شمال العراق

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

تركيا: إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع أميركا في ليبيا

البريطانيون: على جونسون أن يخفض راتبه

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

آخر التطورات اليمنية بعد إخماد فتنة "ياسر العوضي" هزائم متتالية لتحالف العدوان السعودي جنوب محافظة مأرب + صور

الخميس 4 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
آخر التطورات اليمنية بعد إخماد فتنة "ياسر العوضي" هزائم متتالية لتحالف العدوان السعودي جنوب محافظة مأرب + صور

مواضيع ذات صلة

إخماد الفتنة شمال محافظة البيضاء وهروب مرتزقة تحالف العدوان السعودي إلى محافظة مأرب + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية وبمساعدة بعض القبائل اليمنية من تنفيذ عدد من الهجمات العسكرية الناجحة ضد قوات ومرتزقة تحالف العدوان السعودي وذلك عقب إخماد نار الفتنة التي اشعلها المرتزق "ياسر العوضي" في شمال محافظة البيضاء. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الميدانية، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية لم يكتفوا فقط بتطهير مديرية "ردمان" مسقط رأس المرتزق "ياسر العواضي" ومحاصرة منزله، بل شنوا أيضًا هجمات على المرتزقة السعوديين بالقرب من المناطق الحدودية جنوب محافظة مأرب.

ووفقا لتلك المصادر الميدانية، فلقد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية وبمساعدة بعض القبائل اليمنية، من صدّ هجمات مفاجئة قامت بها عناصر تابعة لتحالف العدوان السعودي في الجزء الشمالي لمديرية "ردمان"، وتمكنوا أيضا من تحرير مناطق "الرواف ونقعة الأغوال" وسد "الرواف". ولفتت تلك المصادر الميدانية، إلى أن منطقتي "الرواف ونقعة الأغوال" كانتا آخر معاقل قوات المرتزق "ياسر العوضي"، مضيفتاً أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا من دخول المناطق الجنوبية لمحافظة مأرب الجنوبية وذلك عقب تطهير المديريات الواقعة شمال محافظة البيضاء.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الأشهر الأخيرة، من تحقيق العديد من الانتصارات الكبيرة في عدد من المحافظات الاستراتيجية المهمة مثل صنعاء والجوف ومأرب، ما أدى إلى تطهير عدة آلاف من الكيلومترات المربعة من الأراضي التي كانت قابعة تحت سيطرة قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته، وهذه الهزائم التي مُني بها مرتزقة تحالف العدوان السعودي، أجبرت الرياض على التخطيط لإشعال فتنة جديدة في محافظة البيضاء وذلك من أجل التعويض عن خسائرها ورفع معنويات مقاتليها. ومن أجل كسر الجمود والحفاظ على ما تبقى من ماء وجهها، وضع تحالف العدوان السعودي المزيد من الدعم لـ"ياسر العوضي" على جدول أعماله، وذلك من أجل تحويل الجزء الشمالي من مديرية "ردمان" التابعة لمحافظة البيضاء إلى مكان جديد للفتنة ضد أبطال الجيش واللجان الشعبية وحكومة صنعاء.

وأشارت تلك المصادر الميدانية، إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية المقاتلين شرعوا قبل عدة أيام في شن عملية عسكرية جديدة من منطقة "نقعة الأغوال" وسد "الرواف" ضد قوات تحالف العدوان السعودي المتمركزة في الأجزاء الجنوبية لمحافظة مأرب، وتمكنوا من تحرير والسيطرة على العديد من المديريات والمناطق الواقعة في شمال محافظة البيضاء وجنوب محافظة مأرب. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها تلك المصادر الميدانية، فلقد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من عبور الحدود الشمالية لمحافظة البيضاء والدخول ال منطقة "الماهلية" الواقعة جنوب محافظة مأرب، وتمكنوا أيضا من تحرير والسيطرة على جبال "الفالق والدوماني".

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر ميداني، عن استمرت الاشتباكات في مناطق "المسعودة، والباطن" وبعض المناطق الاخرى،  ولفت ذلك المصدر الميداني إلى تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من توجيه العديد من الضربات الموجعة لقوات تحالف العدوان السعودي التي كانت متمركزة في تلك المناطق واجبرتها على الانسحاب والفرار إلى داخل مدينة مأرب. وأكد ذلك المصدر الميداني على أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا من تحرير والسيطرة على مدخل منطقة "سوق قانية" الواقعة شمال محافظة البيضاء.

وذكر ذلك المصدر الميداني، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية بعدما تمكنوا من احكام سيطرتهم على تلك المواقع التي تم تحريرها مؤخراً، قاموا خلال الايام القليلة الماضية من التقدم نحو المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من جبل "الفالق"، ونجحوا أخيرًا في السيطرة على منطقة "سوق قانية" الاستراتيجية وطرد مرتزقة تحالف العدوان السعودي من المنطقة. ومع تحرير منطقة "سوق قانية" شمال محافظة البيضاء، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير جميع المناطق الجنوبية، بما في ذلك "العلياء، والعشة، والقفرة، وحوران، والعر ، وما إلى ذلك من المناطق القريبة. وتمكنوا أيضا من احكام سيطرتهم على أجزاء من مديريتي "الماهلية" و"ردمان" واعادة الامن والاستقرار لهما.

وفي الوقت الراهن، تندلع اشتباكات عنيفة حول منطقة "سوق قانية" والمناطق الشمالية من جبال "الفالق" و"الدوماني"، وحول هذا السياق، كشف مصدر ميداني سقوط العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين ولكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية كان لهم اليد العليا في تلك المواجهات. وأكد ذلك المصدر الميداني على أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية سوف يتمكنون خلال الايام القليلة القادمة من تحرير وتطهير جميع تلك المناطق واعادة الامن والاستقرار إليها. ومع تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الاجزاء الشمالية لمحافظة البيضاء وفي الاجزاء الجنوبية لمحافظة مأرب، قامت قوات تحالف العدوان السعودي بنقل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى تلك المناطق لإعادة احتلالها مرة أخرى ولكن جميع محاولاتهم فشل حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير عن سقوط العشرات من قوات تحالف العدوان السعودي ما بين قتيل وجريح خلال تلك الاشتباكات التي وقعت في شمال محافظة البيضاء وجنوب محافظة مأرب. وشملت قائمة القتلى أسماء عدد من قادة قوات تحالف العدوان السعودي، بما في ذلك "صالح عمر السلماني، وعلي عبد الله قاسم السوادي، محمد الجهمي ، إلخ". وأكدت تلك التقارير، على أن وحدة الصواريخ والمدفعية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت قبل عدة أيام مواقع لقوات تحالف العدوان السعودي في منطقة "الكنب" بالقرب من منطقة "قانية"، مما ألحق بها أضراراً مادية وعسكرية كبيرة.

بعد أخماد فتنة "ردمان" في البيضاء وانهاء اعمال التخريب التي قادها "ياسر العواضي" ،واعادة الأمن والامان للمديرية، يكون تحالف العدوان قد خسر كل اوراقه وسقطت كل رهاناته التي كان يراهن عليها. وسقطت جميع أوراقه امام تلاحم وتماسك الجبهة الداخلية، والتي حاول العدو أن يضربها وعمل على تشظيها وتفككها مرات عديدة وذلك بإشعال الفتن في عدة مناطق بداءاً بفتنة "عتمة" التي قادها المدعو "معوضة"، وفتنة "حجور"، واخطرها هي فتنة واحداث ديسمبر 2017م التي قادها الرئيس اليمني السباق "علي عبد الله صالح" والتي ولله الحمد تم احتوائها واخمادها في فترة قصيرة جدا ً، والتي كان العدو يراهن عليها في تفكيك الجبهة الداخلية واشعال نار حرب اهلية، داخل العاصمة صنعاء. إن جميع هذه المؤامرات والخطط الخبيثة التي كان يحيكها تحالف العدوان السعودي في محافظة البيضاء، كان مصيرها الفشل وذلك لأن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية كانوا على قدر من الحذر تجاه كافة خطط ومؤامرات العدو.

وفي الختام، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية من العاصمة صنعاء، أن تحالف العدوان يقوم بإحياء مشاريع التنظيمات الارهابية، وما يسمى تنظيمي "القاعدة وداعش" في محافظة البيضاء، ومنحهما مناطق نفوذ في المحافظة، مقابل انخراط عناصرهما للقتال في صفوفه، بعد انعدام ثقته بمسلحيه بعد تلقيهم هزائم مدوية أمام قوات الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الجوف ومأرب خلال الأسابيع الماضية. وأكدت تلك المصادر الاخبارية إلى أن محافظة البيضاء تحولت في الأيام الماضية إلى قبلة لعناصر ما يسمى بتنظيمي "القاعدة وداعش" الذين يقوم العدوان بتجميعهم من محافظتي شبوة وأبين، ويدعمهم بالمال والسلاح، بعد انهيار مسلحيه أمام قوات الجيش واللجان الشعبية خلال المعارك الأخيرة الدائرة في المحافظة في ظل تحذيرات محلية ودولية من تحول المحافظة إلى بؤرة للإرهابيين بعد سيطرة عناصر التنظيمين على أجزاء كبيرة من المحافظة، وإقامة معسكرات هي الأكبر في المحافظة، في الوقت التي تتواصل إمداداتها من دول العدوان بالسلاح والمال.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انتصارات ابطال الجيش اللجان الشعبية الفتنة ياسر العواضي هزائم تحالف العدوان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء