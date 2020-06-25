الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية دليل فشل

الوقت-اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأميركية على قباطنة الناقلات الإيرانية تشير إلى "فشل حملة الضغوط القصوى"، مشددة على أن فنزويلا وإيران تواجهان بصلابة العقوبات الأميركية.

وفي وقت سابق اليوم،أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض بلاده عقوبات على قباطنة السفن الإيرانية الـ5 التي قامت بتسليم النفط إلى فنزويلا.

يذكر أنّ سفينة إيرانية تحمل مواداً غذائيّة ولوازم طبيّة دخلت المياه الاقليمية الفنزويلية الأحد الماضي، بعد وصول 5 سفن نفطيّة إيرانيّة الشهر الماضي إلى البلاد، في تحدٍ واضح للحصار الأميركيّ.

وزودت إيران فنزويلا بمليون ونصف مليون برميل من الوقود الشهر الماضي، وسط انهيار لعمل المصافي وتشديد الولايات المتحدة العقوبات ما زاد من صعوبة حصول فنزويلا على وقود في الأسواق الدولية.

يذكر أنّ ناقلتي النفط الإيرانيّتين "فورتشون" و"فورست" دخلتا المياه الإقليمية يوم 25 أيار/مايو الماضي، وهما تحملان عشرات الأطنان من "الغازولين" ومشتقات نفطية أخرى.

بينما وصلت الناقلتين الثالثة والرابعة تباعاً في 27 و28 أيار/مايو، إلى أن وصلت الناقلة الأخيرة يوم 1 حزيران/يونيو الجاري.

كما وصلت إلى فنزويلا مساعدات إنسانية من إيران لمساعدتها في مكافحة وباء "كوفيد 19"، وكان في استقبال الطائرة في مطار سيمون بوليفار الدولي نائب رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط ريكاردو مينينديز.

بدوره، أعلن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"،أنه سوف يتوجه قريباً إلى إيران "بمجرد أن تسمح لنا الظروف الوبائية للمشاركة في اللجنة الحكومية الإيرانية الفنزويلية رفيعة المستوى، والتوقيع على اتفاقيات ووثائق حول التعاون في مجالات الطاقة والمال والعسكرية والزراعية والتكنولوجية والعلمية، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".