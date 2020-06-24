موسوي: مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية

الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، ان مكافحة الارهاب ينبغي أن تتحول الى مبادرة عالمية والتزام جميع الدول بهذا الامر.

وقال موسوي اليوم الاربعاء : إنه بناء على الانباء التي بثتها وسائل اعلام تركية فقد حصل اشتباك قرب الحدود المشتركة بين البلدين بين عناصر ارهابية والقوات العسكرية التركية، ما أسفر عن اصابة اثنين من قوات حرس الحدود التركي، حيث اشارت وسائل اعلام في هذا البلد الى وفاة احد المصابين متاثرا بجروحه.

وأضاف متحدث الخارجية : إنه وفق ما أفادت به وحدة حرس الحدود بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران) فقد سقطت قذيفة هاون داخل الاراضي الايرانية لكنها لحسن الحظ لم تسفر عن خسائر بالارواح فيما يقوم المسؤولون عن الامن الحدودي في كلا البلدين بدراسة التفاصيل.

وأعرب موسوي عن أسفه ومواساته للمتضررين بهذا الحادث، منددا في الوقت نفسه بتحركات العناصر الارهابية داخل المناطق الحدودية بين البلدين واستهدافهم قوات حرس الحدود ما اسفر عن استشهاد البعض منهم في ايران وتركيا.

وفيما أكد المواجهة العالمية لظاهرة الارهاب والتزام كافة الدول بهذا الامر، قال موسوي : انه طالما هناك بعض الدول المتورطة للاسف في حماية الارهابيين، سيواصل هؤلاء في اجرامهم.