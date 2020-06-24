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  الأربعاء 3 ذی‌القعده‏ 1441

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هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟ الوقت- في الآونة الأخيرة، وتحديداً في 18 يونيو 2020، تحدّث دونالد ترامب عن ضرورة الحفاظ على قطع العلاقات مع الصين تحت أيّ ظرف من الظروف ، حيث أثارت تصريحات رئيس أمريكا ردّ فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، والسؤال الرئيس للمراقبين الآن هو كيف تهزّ تصريحات ترامب الأساس المعرفي للاستثمار العالمي في العصر الحالي ، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العالمي النيوليبرالي ، والذي يقوم على التجارة الحرة وعدم تدخل الحكومة

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قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري من غير المُرجح أن يتدخل السيسي عسكرياً في ليبيا، فهو المُختبئ في قصره يخشى من أنّ تدخلاً كهذا كفيلاً بأن يُطيحه عن حكم مصر، والكثير من خصوم السيسي بانتظار

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الشيخ خضر عدنان: اعتقالات الاحتلال تهدف تمرير مخططاته في الضم

الشيخ خضر عدنان: اعتقالات الاحتلال تهدف تمرير مخططاته في الضم

الوقت- أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أن حملة الاعتقالات "الإسرائيلية" بحق المحررين تهدف لتمرير مخططاته في الضم الذي سيتحطم بصمود ومقاومة شعبنا المجاهد.

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أخبار

في خرق جديد.. أمريكا تدخل 50 آلية أميركية محمّلة بمواد لوجستية إلى ريف الحسكة

الأربعاء 3 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
في خرق جديد.. أمريكا تدخل 50 آلية أميركية محمّلة بمواد لوجستية إلى ريف الحسكة
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الوقت- جددت قوات الاحتلال الأميركي خرقها المبادئ والقوانين الدولية وأدخلت رتلاً من 50 آلية تحمل مواد لوجستية وعتاداً عسكرياً لدعم قواعدها اللاشرعية المنتشرة في ريف محافظة الحسكة السورية.

وذكرت مصادر أهلية في قرية السويدية بريف رميلان لوكالة "سانا" أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي دخل من معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قادماً من العراق ومكوناً من 50 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية من شاحنات وناقلات وصهاريج نفط لدعم قواتها في قواعدها غير الشرعية المنتشرة في ريف محافظة الحسكة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق.

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كلمات مفتاحية :

قوات الاحتلال الأميركي خروقات 50 ألية عسكرية الحسكة

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