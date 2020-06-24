ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

الوقت-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن، مهدداً باستخدام "قوة جدية" إذا حاولوا إنشاء منطقة لهم على غرار ما جرى في سياتل، حيث أحدث المتظاهرون منطقة خالية من الشرطة في سياتل في ولاية واشنطن قبل أسبوعين، وأثارت غضباً بين "المحافظين".

وفي تغريدة على "تويتر" قال ترامب "لقد فوّضت إلى الحكومة الفدرالية اعتقال أي شخص قام بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".

وأشار إلى أنه "يتم اتخاذ هذا الإجراء على الفور، ولكن يمكن استخدامه أيضاً بأثر رجعي للتدمير أو التخريب الذي حدث بالفعل"، معتبراً أنه "لن تكون هناك استثناءات".

وأكّد ترامب أنه "لن تكون هناك أبداً منطقة حكم ذاتي في واشنطن العاصمة ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة جدية"، مهدداً بفرض عقوبات سجن قاسية بحق "الفوضويين الذين أضروا بالمعالم الوطنية"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الشرطة الشوارع القريبة من البيت الأبيض فيما غادر ترامب بطائرة مروحية إلى أريزونا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وقال ترامب "ندرس فرض أحكام سجن طويلة الأجل" لمن يضرون بالمعالم الفدرالية، مضيفاً أن "هؤلاء ليسوا متظاهرين بالمناسبة. إنهم فوضويون وأشياء أخرى".

وحاول المتظاهرون مساء أمس الاثنين، إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون، رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، الذي يظهره يمتطي حصاناً، ويقع التمثال خارج البيت الأبيض مباشرة، وتم استهدافه بسبب تاريخ جاكسون العنصري وسياساته الوحشية بحق الأميركيين الأصليين.

وفرقّت الشرطة المتظاهرين باستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل، ولكن فقط بعد أن تم تشويه النصب بشكل كبير بالرموز والشعارات.

والسبت، منع المحتجون الشرطة من الوصول إلى "حي كابيتول هيل" في سياتل بعد مقتل شخص بالرصاص، وأعلن عمدة المدينة الساحلية الغربية الاثنين أنهم يعتزمون السيطرة على المنطقة.