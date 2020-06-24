موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 3 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟ الوقت- في الآونة الأخيرة، وتحديداً في 18 يونيو 2020، تحدّث دونالد ترامب عن ضرورة الحفاظ على قطع العلاقات مع الصين تحت أيّ ظرف من الظروف ، حيث أثارت تصريحات رئيس أمريكا ردّ فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، والسؤال الرئيس للمراقبين الآن هو كيف تهزّ تصريحات ترامب الأساس المعرفي للاستثمار العالمي في العصر الحالي ، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العالمي النيوليبرالي ، والذي يقوم على التجارة الحرة وعدم تدخل الحكومة

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة و وضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور الوقت- إن الحصول على المعرفة اللازمة لبناء وصناعة صواريخ "أرض جو" بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر وقادرة على التصدي لطائرات مثل "أفاكس"، لا تزال حكر على ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري من غير المُرجح أن يتدخل السيسي عسكرياً في ليبيا، فهو المُختبئ في قصره يخشى من أنّ تدخلاً كهذا كفيلاً بأن يُطيحه عن حكم مصر، والكثير من خصوم السيسي بانتظار

أخبار

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

الوقت-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن

بكين: واشنطن تنشر أعداداً غير مسبوقة من القوات في المحيط الهادىء الوقت-أكّد مسؤول صيني كبير أن الجيش الأميركي ينشر أعداداً "غير مسبوقة" من قواته

اعتقال أبو مالك التلي يشعل المعارك ضد الجولاني في إدلب الوقت-اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداءات على السويداء ودير الزور وحمص الوقت-أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين في عدوان استهدف

البخيتي: كل الصواريخ والطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في السعودية الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، أن كل الصواريخ

العليي: استهدافنا للسعودية رسالة إلى تل أبيب وواشنطن الوقت-أعلن وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي، اليوم الثلاثاء، أن "الصواريخ اليمنية

واشنطن تقدّم لمجلس الأمن مشروع قرار ضد طهران الوقت-قدّمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع

لبنان: لقاء تضامني ضد "قانون قيصر" في السفارة السورية الوقت-أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله "يقف مع سوري

المعلم: بدأنا بإجراءات التصدي لعقوبات "قانون قيصر"... ونحن في تحالف وثيق مع روسيا الوقت-قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إنه تابع ما قاله جيمس جيفري المبعوث الأميركي إلى سوريا،

وزير يمني: الصواريخ اليمنية تستهدف مناطق استراتيجية وعسكرية في السعودية الوقت- وزير السياحة في حكومة صنعاء يعلن أن الصواريخ اليمنية تستهدف مناطق استراتيجية وعسكرية في السعودية، في "رسالة إلى تل ابيب وواشنطن" لا إلى السعودية وحدها.

لجنة الامن بالبرلمان الايراني تعدّ مشروعا لتكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الاضافي" الوقت- أصدرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، بيانا يوم الثلاثاء، بشأن مشروع تكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الإضافي"، أشارت فيه الى انها تعمل لإعداد هذا المشروع وعرضه للتصويت في القاعة الرئيسية.

الوفاق الليبية تقرّر تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية الوقت- قرّرت حكومة الوفاق الليبية، تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية.

بولتون يكشف استهزاء ترامب بالحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل الوقت- ذكر تقرير صحفي ألماني أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون يكشف في كتابه كثيرا من المباحثات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدا أو مستنكرا، عن الحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل.

روحاني: الشعب الإيراني أظهر قوّته وصموده أمام الحظر الأمريكي الوقت- اعلن الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء خلال لقائه بالمحافظين أن الشعب الايراني أظهر قوته وصموده أمام الحظر الامريكي.

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا الوقت-أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "قانون قيصر" الأميركي القاضي بفرض عقوبات

البريطانيون: على جونسون أن يخفض راتبه الوقت-كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن معظم البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس

مادورو: مستعد للتحدث إلى ترامب على أساس الاحترام المتبادل الوقت-أبدى الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو استعداده للتباحث مع نظيره الأميركيّ

التحالف السعودي: اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة الوقت-أعلن التلفزيون السعوديّ الرسميّ فجر اليوم أنّ التحالف بقيادة

الشرطة الأميركية تمنع متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأسبق أندرو جاكسون الوقت-منعت الشرطة الأميركية متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأميركي الأسبق اندرو جاكسون

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة" الوقت-أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انطلاق عمليات "نصر السيادة الثالثة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

التحالف السعودي: اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة

الكيان الإسرائيلي يكثّف من سياسة الهدم والتهجير.. ولا حلّ إلا بالمقاومة

مادورو: مستعد للتحدث إلى ترامب على أساس الاحترام المتبادل

البخيتي: كل الصواريخ والطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في السعودية

لجنة الامن بالبرلمان الايراني تعدّ مشروعا لتكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الاضافي"

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداءات على السويداء ودير الزور وحمص

إخماد الفتنة شمال محافظة البيضاء وهروب مرتزقة تحالف العدوان السعودي إلى محافظة مأرب + صور

لبنان: لقاء تضامني ضد "قانون قيصر" في السفارة السورية

المعلم: بدأنا بإجراءات التصدي لعقوبات "قانون قيصر"... ونحن في تحالف وثيق مع روسيا

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

اعتقال أبو مالك التلي يشعل المعارك ضد الجولاني في إدلب

واشنطن تقدّم لمجلس الأمن مشروع قرار ضد طهران

بكين: واشنطن تنشر أعداداً غير مسبوقة من القوات في المحيط الهادىء

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟

صواريخ "كروز" البحرية الإيرانية تسابق الصوت بسرعتها+ صور

السيسي: الشرعية الدولية تتوافر لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا

السيد نصر الله: سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ولدينا معادلة لن نكشف عنها الآن

استشهاد وإصابة مدنيين في قصف تركي استهدف شمال العراق

الأسدي: البيان الختامي لحوار بغداد وواشنطن بروتوكولي ودبلوماسي

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو

لقطات تعرض للمرة الأولى عن منظومة "سوم خرداد" الإيرانية

آلاف الأميركيين يطالبون بالعدالة العرقية في يوم "تحرير العبيد"

طائرات مسيّرة للتجسس على المتظاهرين.. هل ستدقّ الاحتجاجات الأمريكيّة المسمار الأخير في نعش "ترامب"؟+ صور

حرس الثورة يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي

"قانون قيصر" وانعكاساته على الداخل اللبناني

تخوّف إسرائيلي: هل سيكون لحزب الله سلاح جو من دون طائرات؟

الحوثي: نحن في مسار النصر.. وأميركا ستفشل في لبنان وسوريا

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

"الجهل المقدّس" يقسم الشارع المصري بين مؤيّدٍ ومعارض

بومبيو محذراً الأوروبيين: الاعتماد على الصين يهدد "هويتنا"

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

حظر تجوال في مينيابوليس.. والاحتجاجات تصل إلى واشنطن

"خطاب لديكتاتور".. بايدن وأعضاء في الكونغرس يهاجمون أداء ترامب

منظمة الصحة العالمية "تحذر" من موجة ثانية لكورونا

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

الولايات المتحدة تتهم الصين باستغلال وفاة جورج فلويد لـ"البروباغندا"

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية

الى أين تتجه الخلافات بين مصر وأثيوبيا حول مشروع سد النهضة؟

إصابة رئيس هيئة أركان قوات هادي ومقتل نجله في انفجار بمأرب

أخر التطورات الميدانية في الجبهات الوسطى اليمنية؛ انهيارات متواصلة لقوات تحالف العدوان في جنوب غرب محافظة الجوف

أميركا تضغط لسحب مقترح أفريقي لوقف عنف شرطتها

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

الأربعاء 3 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

الوقت-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن

مواضيع ذات صلة

بولتون يكشف استهزاء ترامب بالحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل

مادورو: مستعد للتحدث إلى ترامب على أساس الاحترام المتبادل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن، مهدداً باستخدام "قوة جدية" إذا حاولوا إنشاء منطقة لهم على غرار ما جرى في سياتل، حيث أحدث المتظاهرون منطقة خالية من الشرطة في سياتل في ولاية واشنطن قبل أسبوعين، وأثارت غضباً بين "المحافظين".

وفي تغريدة على "تويتر" قال ترامب "لقد فوّضت إلى الحكومة الفدرالية اعتقال أي شخص قام بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".

وأشار إلى أنه "يتم اتخاذ هذا الإجراء على الفور، ولكن يمكن استخدامه أيضاً بأثر رجعي للتدمير أو التخريب الذي حدث بالفعل"، معتبراً أنه "لن تكون هناك استثناءات".

وأكّد ترامب أنه "لن تكون هناك أبداً منطقة حكم ذاتي في واشنطن العاصمة ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة جدية"، مهدداً بفرض عقوبات سجن قاسية بحق "الفوضويين الذين أضروا بالمعالم الوطنية"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الشرطة الشوارع القريبة من البيت الأبيض فيما غادر ترامب بطائرة مروحية إلى أريزونا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وقال ترامب "ندرس فرض أحكام سجن طويلة الأجل" لمن يضرون بالمعالم الفدرالية، مضيفاً أن "هؤلاء ليسوا متظاهرين بالمناسبة. إنهم فوضويون وأشياء أخرى".

وحاول المتظاهرون مساء أمس الاثنين، إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون، رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، الذي يظهره يمتطي حصاناً، ويقع التمثال خارج البيت الأبيض مباشرة، وتم استهدافه بسبب تاريخ جاكسون العنصري وسياساته الوحشية بحق الأميركيين الأصليين.

وفرقّت الشرطة المتظاهرين باستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل، ولكن فقط بعد أن تم تشويه النصب بشكل كبير بالرموز والشعارات.

والسبت، منع المحتجون الشرطة من الوصول إلى "حي كابيتول هيل" في سياتل بعد مقتل شخص بالرصاص، وأعلن عمدة المدينة الساحلية الغربية الاثنين أنهم يعتزمون السيطرة على المنطقة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب أمريكا واشنطن اعتداءات الشرطة الأمريكية العنصرية فلويد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء