الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداءات على السويداء ودير الزور وحمص

الوقت-أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين في عدوان استهدف كباجب بريف دير الزور، والسخنة بريف حمص، وصلخد في السويداء.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء اليوم لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

وأعلن مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 21:17 من مساء اليوم، "ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة".

وأضاف المصدر العسكري، أنه "بالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة 4 جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".

كما وأفاد مصدر عسكري سوري، باستهداف غارات إسرائيلية مواقع للجيش السوري في السلمية والصبورة بريف حماة، بعد منتصف ليل الثلاثاء، وأكد أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً كبيراً منها قبل الوصول إلى أهدافها.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية مطلع الشهر الجاري لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء كسروان وجبيل اللبنانيتين، وسمعت انفجارات في محيط مصياف بريف حماة ناجمة عن تصدي الدفاعات السورية للصواريخ الإسرائيلية، وأسفر العدوان عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

واعتدى الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية الشهر الماضي باستهدافه مركز البحوث في السفيرة بريف حلب الشرقي، وتصدى الدفاع الجوي السوري للاعتداء، كما تصدى أيضاً لاعتداء سابق في ذات الشهر نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في القنيطرة، واقتصرت أضرار كلا الاعتدائين على الماديات.

وفي نيسان/أبريل الماضي، استشهد 3 مدنيين باعتداء إسرائيلي على محيط دمشق نفذه من فوق الأجواء اللبنانية، بعد أن كان قد نفذ 3 اعتداءات سابقة على كل من منطقة الشعيرات وتدمر في بادية حمص وجديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية.