مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 3 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟ الوقت- في الآونة الأخيرة، وتحديداً في 18 يونيو 2020، تحدّث دونالد ترامب عن ضرورة الحفاظ على قطع العلاقات مع الصين تحت أيّ ظرف من الظروف ، حيث أثارت تصريحات رئيس أمريكا ردّ فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، والسؤال الرئيس للمراقبين الآن هو كيف تهزّ تصريحات ترامب الأساس المعرفي للاستثمار العالمي في العصر الحالي ، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العالمي النيوليبرالي ، والذي يقوم على التجارة الحرة وعدم تدخل الحكومة

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة و وضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور الوقت- إن الحصول على المعرفة اللازمة لبناء وصناعة صواريخ "أرض جو" بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر وقادرة على التصدي لطائرات مثل "أفاكس"، لا تزال حكر على ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري من غير المُرجح أن يتدخل السيسي عسكرياً في ليبيا، فهو المُختبئ في قصره يخشى من أنّ تدخلاً كهذا كفيلاً بأن يُطيحه عن حكم مصر، والكثير من خصوم السيسي بانتظار

أخبار

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

الوقت-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن

بكين: واشنطن تنشر أعداداً غير مسبوقة من القوات في المحيط الهادىء الوقت-أكّد مسؤول صيني كبير أن الجيش الأميركي ينشر أعداداً "غير مسبوقة" من قواته

اعتقال أبو مالك التلي يشعل المعارك ضد الجولاني في إدلب الوقت-اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداءات على السويداء ودير الزور وحمص الوقت-أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين في عدوان استهدف

البخيتي: كل الصواريخ والطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في السعودية الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، أن كل الصواريخ

العليي: استهدافنا للسعودية رسالة إلى تل أبيب وواشنطن الوقت-أعلن وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي، اليوم الثلاثاء، أن "الصواريخ اليمنية

واشنطن تقدّم لمجلس الأمن مشروع قرار ضد طهران الوقت-قدّمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع

لبنان: لقاء تضامني ضد "قانون قيصر" في السفارة السورية الوقت-أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله "يقف مع سوري

المعلم: بدأنا بإجراءات التصدي لعقوبات "قانون قيصر"... ونحن في تحالف وثيق مع روسيا الوقت-قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إنه تابع ما قاله جيمس جيفري المبعوث الأميركي إلى سوريا،

وزير يمني: الصواريخ اليمنية تستهدف مناطق استراتيجية وعسكرية في السعودية الوقت- وزير السياحة في حكومة صنعاء يعلن أن الصواريخ اليمنية تستهدف مناطق استراتيجية وعسكرية في السعودية، في "رسالة إلى تل ابيب وواشنطن" لا إلى السعودية وحدها.

لجنة الامن بالبرلمان الايراني تعدّ مشروعا لتكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الاضافي" الوقت- أصدرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، بيانا يوم الثلاثاء، بشأن مشروع تكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الإضافي"، أشارت فيه الى انها تعمل لإعداد هذا المشروع وعرضه للتصويت في القاعة الرئيسية.

الوفاق الليبية تقرّر تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية الوقت- قرّرت حكومة الوفاق الليبية، تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية.

بولتون يكشف استهزاء ترامب بالحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل الوقت- ذكر تقرير صحفي ألماني أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون يكشف في كتابه كثيرا من المباحثات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدا أو مستنكرا، عن الحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل.

روحاني: الشعب الإيراني أظهر قوّته وصموده أمام الحظر الأمريكي الوقت- اعلن الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء خلال لقائه بالمحافظين أن الشعب الايراني أظهر قوته وصموده أمام الحظر الامريكي.

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا الوقت-أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "قانون قيصر" الأميركي القاضي بفرض عقوبات

البريطانيون: على جونسون أن يخفض راتبه الوقت-كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن معظم البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس

مادورو: مستعد للتحدث إلى ترامب على أساس الاحترام المتبادل الوقت-أبدى الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو استعداده للتباحث مع نظيره الأميركيّ

التحالف السعودي: اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة الوقت-أعلن التلفزيون السعوديّ الرسميّ فجر اليوم أنّ التحالف بقيادة

الشرطة الأميركية تمنع متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأسبق أندرو جاكسون الوقت-منعت الشرطة الأميركية متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأميركي الأسبق اندرو جاكسون

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة" الوقت-أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انطلاق عمليات "نصر السيادة الثالثة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الوفاق الليبية تقرّر تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

صواريخ حزب الله النقطوية.. كابوس الكيان الصهيوني الذي أصبح حقيقة

لجنة الامن بالبرلمان الايراني تعدّ مشروعا لتكليف الحكومة بوقف تنفيذ "البروتوكول الاضافي"

بكين: واشنطن تنشر أعداداً غير مسبوقة من القوات في المحيط الهادىء

أمريكا تمدّ أذرعها الخفيّة لداعش في العراق..والجيش العراقي بالمرصاد

البريطانيون: على جونسون أن يخفض راتبه

المعلم: بدأنا بإجراءات التصدي لعقوبات "قانون قيصر"... ونحن في تحالف وثيق مع روسيا

ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "قوة جدية"

العليي: استهدافنا للسعودية رسالة إلى تل أبيب وواشنطن

لبنان: لقاء تضامني ضد "قانون قيصر" في السفارة السورية

اعتقال أبو مالك التلي يشعل المعارك ضد الجولاني في إدلب

روحاني: الشعب الإيراني أظهر قوّته وصموده أمام الحظر الأمريكي

السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني.. هل سيكون الردّ اليمني قاضياً؟

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

أميركا تضغط لسحب مقترح أفريقي لوقف عنف شرطتها

نتنياهو بين نارين.. ومشاريع الضمّ على كف عفريت

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

تخوّف إسرائيلي: هل سيكون لحزب الله سلاح جو من دون طائرات؟

سرت.. مركز المواجهة بين القاهرة وأنقرة

دعوى قضائية ضد بولتون.. لماذا؟

رداً على أمر ترامب الرئاسي.. بيلوسي: محزن وخطير

"اختراق علمي".. عقار بريطاني لعلاج مرضى كورونا

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

جهود للهروب من هزيمة كبرى.. تحالف العدوان السعودي على وشك الفرار إلى مدينة مأرب اليمنية + صور

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

تركيا: إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع أميركا في ليبيا

الإعلام الإسرائيلي: خطة نتنياهو للضم على مرحلتين

"آرامكو" تتآكل ومن خلفها اقتصاد السعودية

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

عدد وفيات كورونا في أميركا يتخطى الـ100 ألف

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

الأربعاء 3 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

مواضيع ذات صلة

الخلافات التركية السعودية.. تمزيق آخر لأوصال المعارضة السورية

المعارضة السورية وطبيعة العلاقة مع "إسرائيل"

المعارضة السورية واغتيال الشهيد القنطار

برهان غليون: ينعي المعارضة السورية... لقد "تُوفيت سياسياً"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- علناً يُجاهر بعض المعارضين السوريين بخياناتهم وعمالتهم للكيان الإسرائيلي، بل تزيد وقاحتهم بمطالبة كل الشعب السوري باللحاق بركب خيانتهم، وهو الشعب الذي ظلّ صامداً لأكثر من خمسين عاماً في كل أوجه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ورافضاً عقد صلح أو سلام مع الكيان على حساب المبادئ والقيم والتخلي عن الحقوق العربية والفلسطينية التي أقرّتها الشرعية الدولية.

العميل كمال اللبواني الذي كثيراً ما تفاخر بعلاقاته بالكيان الإسرائيلي، خرج في الأمس مُطالباً مُتظاهري مدينة السويداء برفع شعارات بعيدة عن مطالبهم المعيشية المحقّة في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يمرُّ بها الشعب السوري، خرج اللبواني يطالبهم برفع شعارات من قبيل إخراج إيران من سوريا بهدف استجداء الدعم الغربي، وألّا يخاف المُتظاهرون فجيوش إقليمية "قد" تدخل الجنوب السوري لنُصرتهم في إشارةٍ إلى جيش الكيان الإسرائيلي، مُتناسياً هذا اللبواني أنّ أبناء جبل العرب هم أوّل من خاضوا المعارك في الجولان ورفعوا راية النصر على جبل الشيخ، وأنّ أبناء عمومتهم في الجولان السوري المُحتل لا يزالون ومنذ العام 1982 يرفضون جنسيّة الكيان الإسرائيلي ويؤكّدون انتماءهم للوطن الأم سوريا.

قانون قيصر

مُعتمداً على قانون قيصر الظالم بحقّ الشعب السوري، يؤكّد اللبواني أنّ لا حلّ أمام السوريين إلّا المُطالبة بخروج إيران لتفادي تلك العقوبات، مُتناسياً أنّ إيران ومنذ بدء الحرب التي تُشنُّ على سوريا وقفت إلى جانب الشعب السوري وأمدّته بكلِّ سبل الحياة، فلا نستطيع أن ننسى أنه ومنذ بدء تلك الحرب الظالمة على سوريا، كانت إيران من بين الدول القلائل التي أصرّت على دعم الشعب السوري والحكومة السورية، وعلى هذا الأساس وفي بداية الأمر أعلنت طهران عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مع الحكومة السورية لتتكمن من تلبية احتياجات الشعب، وبعد خمسة أشهر أتبعتها طهران بخط ائتمان إضافي بقيمة 3.6 مليارات دولار لتمويل شراء البنزين والمنتجات المرتبطة، بعد أزمة المواد البترولية التي ضربت سوريا حينها.

أكثر من ذلك خرج اللبواني أيضاً ليُهدّد لبنان واللبنانيين بدفع الثمن إذا لم يُسلّم حزب الله سلاحه، وبذلك بات من الواضح أنّ اللبواني ليس هدفه لا السوريين ولا معاناتهم جرّاء ذلك القانون، بل إنّه ليس أكثر من أداة بيد الكيان الإسرائيلي، حيث يُحاول هذا المُعارض أن يلبّي المطالب الإسرائيلية عن طريق تخويف النّاس بعدما فشل الكيان وعن طريق القّوة العسكرية بتغيير النظام في سوريا، ليلجأ هذا الكيان إلى استخدام بعض المعارضين المأجورين لتنفيذ سياساته بطريقة الحرب النفسيّة.

إيدي كوهين

ليس اللبواني وحسب، بل خرج مُعارضٌ آخر يدعى فهد المصري ليُطالب بإخراج إيران من سوريا، ويعلن عن تشكيل "حرّاس العهد الوطني" الذي لا أحد يعرف مما يتكّون ولا أي شيء بخصوصه سوى بيانات المصري وهو الموجود في بريطانيا منذ أكثر من عشرين عاماً، وهدف هذا التشكيل بحسب المصري إخراج إيران من سوريا.

وإذا نظرنا بعمق إلى اللبواني والمصري نجد أنّ المحرك لهذين المعارضين هو السياسي في الكيان الإسرائيلي إيدي كوهين، الذي يُعتبر عرّاب خطاباتهم وطموحاتهم، فبعد أن تحدث بإحدى تغريداته أنّ فهد المصري سيكون الرئيس السوري في حزيران الماضي، خرج بعدها المصري ليعلن أنّه سيكون الرئيس في ذلك التاريخ.

واليوم وبعد أن انقضى حزيران وأقبل تمّوز، يجد المصري نفسه كالزوج المخدوع، فلا هو وصل إلى منصب الرئاسة ولا الكيان ساعده في ذلك، وبقي كوهين ينعق بأحلامه، وبقيت الحكومة السورية والرئيس الأسد على رأس عمله، فهم يعلمون علم اليقين أن تصريحات كوهين تلك ليست أكثر من أضغاث أحلام.

وفي النهاية؛ فإنّ إيران وطوال الحرب الدائرة في سوريا، ظلّت مؤيّداً ثابتاً للحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ومن خلفه الشعب السوري، كما أنّ المدهش في هذا التحالف أنّه لا يقوم على المصالح بل منبعه القيم الدينية الإسلامية، كما أنّه شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين، ويعود تاريخه إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانحياز السوريين في الحرب التي دارت بين نظام صدام حسين والإيرانيين إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليتبيّن لاحقاً أنّ موقف الحكومة السورية حينها كان صائباً على الرغم من بعض الانتقادات التي تلقتها من بعض العرب كالسعودية ومصر حينها، وتالياً ساعد عداء الدولتين (سوريا وإيران) لأمريكا والكيان الإسرائيلي للحفاظ على تحالفهما، بل تقويته، وبدت قوّة هذا التحالف واضحة خلال الحرب التي تدور رحاها على الأرض السوريّة، وإمداد إيران للحكومة السورية والشعب السوري بكل سبل الحياة طوال عشر سنوات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كمال اللبواني إيدي كوهين إيران سوريا السويداء

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء