العليي: استهدافنا للسعودية رسالة إلى تل أبيب وواشنطن

الوقت-أعلن وزير السياحة في حكومة صنعاء أحمد العليي، اليوم الثلاثاء، أن "الصواريخ اليمنية تستهدف مناطق استراتيجية وعسكرية في السعودية"، مضيفاً أن "الوضع القائم في اليمن مختلف تماماً عن السابق، وهناك تطور نوعي في القوة العسكرية".

وقال العليي إن "السعودية بدأت تبحث عن المنقذ، ونقول لها إن المنقذ الوحيد هو وقف العدوان على اليمن"، كاشفاً عن وجود "مفاجآت قادمة.. ولا يمكن أن نسكت عن الجرائم التي ترتكب ضد اليمنيين".

وأضاف أن "بعض الأنظمة الخليجية هو العائق أمام معركة تحرير القدس"، موضحاً أن "التحالف السعودي قام بالعدوان على اليمن بتوجيه من واشنطن".

وتابع وزير السياحة في حكومة صنعاء: "استهداف الرياض رسالة إلى تل ابيب وواشنطن، وليس إلى النظام السعودي فقط".

وأكد العليي أن "التحالف السعودي يطيل أمد الصراع في جنوب اليمن من أجل تمزيقه والهيمنة عليه"، لافتاً إلى أنه على "السعودية مراجعة حساباتها ومعرفة طبيعة الأهداف الاميركية".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قد أعلن اليوم عن استهداف مواقع في العمق السعودي بصواريخ بالستية، واعداً بتنفذ المزيد من العمليات العسكرية "حتى إنهاء الحصار على اليمن".