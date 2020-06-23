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أخبار

الوفاق الليبية تقرّر تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية

الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
الوفاق الليبية تقرّر تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية
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الوقت- قرّرت حكومة الوفاق الليبية، تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية.

وأفادت مصادر إعلامية أنه يبدو هذا القرار جاء احتجاجا على اجتماع عقدته الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الملف الليبي بدعوة من القاهرة.

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الجمعة رفضها دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة عبر الدوائر المغلقة، مشيرة إلى أنه لم يتم التشاور معها مسبقا.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية يوسف بن علوي "أن الرفض الليبي نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه".

وأوضح: "وعلى رأس ذلك التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية بالاجتماع وهو ما لم يحدث".

وطرح أحمد أبو الغيط، الثلاثاء خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، رؤية جامعة الدول العربية بشأن الملف الليبي، ملخصا إياها في 6 نقاط.

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