روحاني: الشعب الإيراني أظهر قوّته وصموده أمام الحظر الأمريكي

الوقت- اعلن الرئيس حسن روحاني اليوم الثلاثاء خلال لقائه بالمحافظين أن الشعب الايراني أظهر قوته وصموده أمام الحظر الامريكي.

وقال روحاني خلال كلمة له في اجتماع اللجنة الوطنية التخطيطية لتحقيق شعار “القفزة في الانتاج” ان الولايات المتحدة قامت بتحطيم طاولة الحوار وحرق غرفة المفاوضات وتركها، وبالتالي ليس من المنطقي ان تدعونا الآن للجلوس والتفاوض من جديد ومواقفها بهذا الخصوص كذب في كذب حسب تعبيره.

ووصف روحاني الرئيس الأمريكي بـ”قليل الخبرة” واضاف أن سلوكه يعكس ذلك بوضوح، وأن الشعب الأمريكي ايضا بات يدرك هذا الكلام.

واكد الرئيس الايراني ان ادارة ترامب اصبحت تعلم جيدا ان الشعب الايراني لن ينحني لضغوطها وعقوباتها، مشددا على ان ما تحقق في زمن الجمهورية الاسلامية تمثل رسالة واضحة للغرب.

واضاف روحاني: اليوم نستطيع أن نرى بوضوح الانجازات التي تحققت في البلاد بعد الثورة الاسلامية.