الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

الوقت-أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "قانون قيصر" الأميركي القاضي بفرض عقوبات جديدة على دمشق، لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا.

وأضاف الرزاز في حديث لقناة "المملكة" الأردنية يوم أمس الاثنين، أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال: "المواد الأساسية التي نتبادلها معفاة أصلاً من هذا القانون أو غيره، والمعيّقات الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة".

في حديثه عن التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومنها موضوع الضم قال الرزاز إن " الملك يقود جهداً على المستوى الدولي والعربي للتحذير من مغبّة هذه الإجراءات ولدينا بدائل وخياراتنا مفتوحة ولكن موقف الأردن ثابت وواضح في هذا الموضوع لا يختلف عليه اثنين".

وقد دخل "قانون قصير" حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي ويقضي بفرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً في سوريا تعتبرها واشنطن مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان، بينها الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.