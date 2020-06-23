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  الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441

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أخبار

البريطانيون: على جونسون يجب أن يخفض راتبه

الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
البريطانيون: على جونسون يجب أن يخفض راتبه

البريطانيون: على جونسون يجب أن يخفض راتبه

الوقت-كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن معظم البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس

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الوقت-كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن معظم البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يخفض راتبه على خلفية وباء فيروس كورونا.

وحبّذ هذا الخيار خلال الإجابة على استطلاع للرأي بالخصوص 75٪ من المشاركين في العينة، مشيرين إلى أنهم على يقين من أن رئيس الحكومة البريطانية يجب أن يقتدي برئيس بلدية لندن، صادق خان، وأن يخفض راتبه ورواتب كبار الوزراء بنسبة 10٪.

من جهة أخرى، رأى ما نسبته 13٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة"MailOnline" أن هذا الأمر ليس ضرورياً، فيما تعذرّت الإجابة على 11٪ آخرين.

يأتي ذلك بعدما خفض خان في الأسبوع الماضي راتبه البالغ 152 ألف جنيه إسترليني طواعية بمقدار 15 ألف جنيه سنوياً، وقرر بالتالي بهذه الطريقة المساهمة في ملء ميزانية العاصمة بسبب الوضع مع الفيروس التاجي.

يذكر أن الخدمة الإحصائية الوطنية في بريطانيا سجلت في نيسان/أبريل انخفاضاً قياسياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20.4 ٪، وبلغ الانخفاض في الإنتاج في المملكة المتحدة في المجمل، على مدى الأشهر الثلاثة منذ شباط/فبراير، 10.4 ٪.

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