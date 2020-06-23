التحالف السعودي: اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة

الوقت-أعلن التلفزيون السعوديّ الرسميّ فجر اليوم أنّ التحالف بقيادة الرياض اعترض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة.

قيادة القوات المشتركة للتحالف كانت قد قالت في بيان لها إنها اعترضت عدداً من الطائرات المسيّرة كانت متجهة نحو مدينتي نجران وجيزان السعوديّتين

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض 3 صواريخ بالستية و8 طائرات مفخخة كانت موجهة صوب المملكة العربية السعودية.

في المقابل، أعلن يحيى سريع المتحدث الرسمي لحركة "أنصار الله" عن بيان هام سيصدر خلال الساعات القادمة يتحدث عن "عملية واسعة في العمق السعودي".

وأعلن سريع في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" عن بيان هام سيصدر في الساعات القادمة بشأن عملية واسعة في العمق السعودي.

من جهة أخرى، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر إن "الحكومة اليمنية" برئاسة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار في أبين وعلى إيقاف التصعيد في كل المحافظات بكل أشكاله.

وأعلن السفير السعودي أن الطرفين سيعقدان محادثات في السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

وأعلن التحالف السعودي في 29 آذار/ مارس الماضي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين في أجواء العاصمة السعودية الرياض، وفوق مدينة جازان جنوب المملكة "أطلقتهما جماعة "أنصار الله".

وفي 21 شباط/ فبراير أيضاً أعلن المالكي اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ بالستية أُطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه مدن سعودية.