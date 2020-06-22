بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

الوقت-أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انطلاق عمليات "نصر السيادة الثالثة"، لتأمين مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع ديالى وسامراء وكركوك من ثلاثة محاور.

وأشارت وزارة الدفاع من خلال بيان لها بيان الى أنّ قوات الحشد الشعبيّ تشارك في العمليّة وهي تستهدف مساحة تقارب 5 آلاف كيلومتر مربّع.

وأعلن الحشد الشعبي والجيش العراقي في وقتٍ سابق، إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في عمق صحراء الأنبار.

وأفادت مصادر عراقية بأن العملية العسكرية ستستمر ثلاثة أيام وترمي إلى القضاء على فلول التنظيم وتأمين المحافظة من التسلل.

وشرع بالعملية قوة مشتركة من الجيش وفوج البغدادي الثاني وفوج البوعساف وفوج فرسان الصحراء وفوج الجغايفة بحشد الأنبار.

وفي سياق منفصل، أوقف القضاء العراقيّ وزير المالية السابق رافع حياد العيساوي بتهمة فسادٍ إداريّ، وسبق أن صدرت بحقّ العيساوي أحكام غيابيّة بالسجن عن جرائم فسادٍ إداريٍّ عندما كان يشغل منصب وزير الماليّة وفي حال الاعتراض على هذه الأحكام سوف تعاد محاكمته.