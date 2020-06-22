الحاخام الأكبر لليهود في إيران: الفريق سليماني بطل قومي هزم "داعش"

الوقت-أجرى موقع "المونيتور" الأميركي مقابلة مع الحاخام يهودا كرامي، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في إيران، عن حالة اليهود في الجمهورية الإسلامية بشكل عام، وعلاقتهم بالنظام، وكذلك مع عامة السكان، ومواقفهم تجاه "إسرائيل".

تمحور السؤال الأساسي حول حجم الجالية اليهودية في إيران. يبلغ العدد الرسمي حوالى 8000 عضو، لكن كرامي يدعي، بناء على معلومات لديه، أن عدد اليهود في الواقع أعلى بكثير. وقال: "أقدر أن هناك ما بين 20000 و25000 يهودي في البلاد. يعيش معظمهم في طهران وشيراز وأصفهان وكرمانشاه، على الرغم من وجود مجتمعات صغيرة أخرى أيضاً".

ثم ناقش كرامي حالة المجتمع، قائلاً: "لدينا حرية دينية كاملة. جميع المعابد مفتوحة، وتقام دروس التوراة هناك. لدينا جميع أنواع المؤسسات التعليمية كذلك، بما في ذلك المدارس الابتدائية والمتوسطة".

وبحسب الحاخام، فإن النشاطات الدينية اليهودية تتم علانية، من دون أية قيود. وهو مسؤول شخصياً عن توفير طعام "الكوشير"، الطعام الشرعي اليهودي، للجماعات التي تريده، ويتم ذبح اللحوم حسب الشريعة اليهودية. وأوضح قائلاً: "على مر السنين قمت بتشكيل العديد من مسالخ اللحوم. حتى أن لدينا بعض مطاعم الكوشير الممتازة، والتي تخضع لإشراف على مدار الساعة من قبل مشرف شرعي (يهودي). ونظراً لأننا مجتمع صغير، فمن الطبيعي أنه لا يمكننا تقديم خدمات اعتماد الكوشير لمنتجي الأغذية، لأنه لا يوجد طلب كافٍ عليه، ولكن كل يهودي يعرف ما يمكنه وما لا يستطيع الشراء فيما يتعلق بأغذية الكوشير".

وقال كرامي إن أفراد المجتمع مترابطون حول التقاليد اليهودية، وإنه لا يوجد تقريباً يهود علمانيون في إيران. وتابع: "في إيران، هناك يهود يعرفون الكثير من التوراة ويهود يعرفون القليل، لكن الجميع تقليديون. يحترم جميع اليهود يوم السبت ويضعون تيفيلين (وهو صندوق صغير مصنوع من جلد الكوشير يوضع على الجبهة ويلف الخيط على اليد اليسرى لأنها أقرب للقلب) ويحترمون التقاليد. في الوقت نفسه، هناك مجتمع أرثوذكسي للغاية يدرس التوراة على مستوى عالٍ جداً ويراعي جميع قوانين "الشريعة اليهودية.

ووفقًا لكرامي، فإن المجتمع اليهودي منظم اجتماعياً ولديه منظمات مختلفة تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات المختلفة. وتشمل هذه المنظمات للشباب والطلاب. وبالطبع، هناك كذلك جمعيات خيرية تساعد اليهود المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وقال: "نحن ندعم ما لا يقل عن 150 عائلة محتاجة بانتظام عن طريق تزويدهم بالطعام، ونساعد الأزواج الشباب على بدء حياتهم. هناك الكثير من المساعدة المتبادلة. نحاول مساعدة كل من يحتاج إليها".

لقد تسببت جائحة فيروس كورونا والعقوبات الدولية على إيران في خسائر فادحة في اقتصاد البلاد. يعترف كرامي بأن الوضع الصعب أضر بالجالية اليهودية كذلك. وقال: "من الطبيعي أن يكون الناس الذين يعانون أكثر من العقوبات هم من الطبقة الوسطى. ونتيجة لذلك، نبذل جهداً أكبر لمساعدتهم. معظم اليهود في البلاد هم أصحاب أعمال، وخاصة أصحاب متاجر الملابس، وهم جزء من الطبقة الوسطى. في حين أن هناك أقلية صغيرة من الناس [في إيران] - بما في ذلك عدد قليل من اليهود - من الأثرياء الذين لم يتأثروا بشكل مباشر بالعقوبات، إلا أن معظم الناس يشعرون بالفعل بالضغط".

ويمكن أن ينسب كرامي الفضل في حقيقة أن أزمة فيروس كورونا بالكاد أثّرت على الجالية اليهودية الإيرانية. وبالتأكيد لم يكن لها نفس التأثير في إيران كما كان لها في المجتمعات اليهودية الأخرى حول العالم، والتي عانت بشدة بسبب الوباء. في أوائل آذار / مارس، أمر الحاخام بإغلاق جميع المعابد في البلاد، وتجنب العدوى الجماعية ومنع الكارثة من ضرب المجتمع. وقال: "فهمت على الفور إلى أين يتجه هذا، لذلك أمرت بإغلاق جميع المعابد وأن يصلي الناس بشكل فردي، من دون النصاب القانوني".

وأضاف: "في نفس الوقت، في [عطلة يوريم] اليهودية، فوضت هذه المرة فقط لقراءة جزر أستير من التوراة من خلال بث مباشر، ومنعت الناس من الصيام في صوم أستير. واصلت إعطاء فصولي من خلال موقعي انستاغرام وسكايب. أنا مقتنع بأننا خرجنا من أزمة كورونا سالمين نسبياً بسبب جميع الاحتياطات التي اتخذناها".

واحدة من أكثر القضايا إثارة للاهتمام هي العلاقة بين هذا المجتمع الصغير والسكان المسلمين المحليين. وقال الحاخام كرامي: "إن جيراننا المسلمين يحترموننا كثيراً لأننا يهود نعيش في إيران. على خلاف أوروبا، على سبيل المثال، ليس لدينا حراس خارج معابدنا اليهودية ومدارسنا، وسلامتنا الشخصية ممتازة. بالطبع، نواجه أحياناً أشخاصاً معادين للسامية، لكن هذا يحدث في كل مكان. يحترمنا معظم السكان ويعيشون بسلام معنا. المهم هو أنه لا يوجد في إيران مفهوم مثل الهجمات المنظمة على اليهود".

وأشار كرامي إلى أنه في حين أن اليهود في إيران ليس لديهم عادة المشي في الشارع مرتدين القلنسوة "يرمولك"، فإن أي شخص يرغب في ارتداء ملابس يهودية يمكنه ذلك. يمكنك التجول بالقلنسوة، وهناك في الواقع أناس يرتدونها. إنها تجذب الانتباه فقط، لأنها غير عادية، ويمكن أن تصبح غير سارة. من ناحية أخرى، لن يشكل ارتداؤها أي خطر على الشخص الذي يرتديها. الشعور العام بالسلامة بين اليهود ممتاز. لا نشعر بالتهديد بأي شكل سواء من قبل الحكومة أو جيراننا".

وأوضح الحاخام أن الجالية اليهودية في البلاد لديها تاريخ من العلاقات الجيدة مع جيرانها. وقال: "نحن نعيش هنا منذ 2700 عام، منذ المنفى الأشوري. منذ ذلك الحين وحتى الآن، عاش اليهود بسلام مع جيرانهم المسلمين - باستثناء حالات قليلة معزولة. من المهم أن نتذكر أننا أكبر جالية يهودية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل. لدينا علاقات قوية جداً بهذا المكان. عاش أسلافنا هنا لسنوات ودفن العديد من أنبيائنا هنا. دفن النبي دانيال هنا، ولدينا قبر حبقوق وقبر مردخاي وأستير ومواقع مهمة أخرى".

وحول الصراع المستمر بين "إسرائيل" وإيران وإذا كان يضع يهود إيران في وضع غير مريح مع الحكومة، قال الحاخام الأكبر: "نحن نؤكد دائماً أننا لا نحب التورط في جميع النزاعات والحروب والسياسة بين البلدين. إنه نقاش بين السياسيين ولا علاقة له بالدين". وأضاف: "يميل الناس إلى الخلط، ولكن هناك فرق كبير بين الصهيونية واليهودية. اليهودية ديانة عمرها 3300 سنة، في حين أن الصهيونية هي حركة قومية وسياسية عمرها 100 عام فقط. لا علاقة لدولة إسرائيل بالدين بشكل عام وباليهودية بشكل خاص. هذه ليست حرباً بين الأديان. كل اليهود هنا يؤكدون ذلك. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو إعطاء الانطباع بأن هذه حرب دينية".

وخلص كرامي إلى القول إن الحكومة الإسرائيلية، بناء على أفعالها، بعيدة كل البعد عن الدين. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم باليهودية على الإطلاق. كل شيء يفترض أنهم يقدمونه لليهود الأرثوذكس (المتدينين) هو بسبب صفقة سياسية أو غيرها، وليس بسبب نهجهم الديني. حتى أنه يذكر أمراً من بلدية تل أبيب يحظر تركيب منصات لوضع تيفلين في المدينة. وقال: "في تل أبيب، على سبيل المثال، لا يسمحون للأكشاك بتشجيع الناس على ارتداء التيفلين، ويغرمون أي شخص يقوم بتشغيل تلك المواقف. وفي الوقت نفسه، يفتخرون بأكل لحم الكلاب". وهو يلمح إلى تصريحات أدلى بها عمدة تل أبيب رون هولداي في كانون الثاني / يناير 2018، الذي اعترف بأنه تناول لحم الكلاب عندما زار فيتنام.

في كانون الثاني / يناير، قام كرامي بتقديم تعازي لأسرة قائد فيلق القدس الإيراني الفريق قاسم سليماني، الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة. وعندما طلب منه موقع "المونيتور" أن يشرح خلفية زيارته للتعزية، قال الحاخام: "بادئ ذي بدء، لم أكن الوحيد الذي ذهب. وشارك في الزيارة ممثلو جميع الديانات في إيران، بمن فيهم ممثلو العقيدة المسيحية. لقد أرادوا التأكيد على أن هذه ليست حرباً دينية، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن هذه حرب بين الأديان المختلفة".

ثم طلب كرامي الحديث عن المواقف العامة تجاه سليماني. وأشار إلى أن "ما لا يفهمه الغرب تماماً هو أن سليماني بطل قومي إيراني. إنه محبوب حقاً في بلادنا. أظهر شجاعة كبيرة في الحرب الإيرانية-العراقية. ثم، في الحرب في سوريا، كان سليماني هو الذي هزم "داعش"، وكان هذا مهماً جداً لشعب إيران. زيارتنا، كممثلين عن جميع الأديان، كانت لاحترام ذكراه بعد كل ما فعله نيابة عن إيران".

في نهاية المقابلة ، طلب مراسل المونيتور من كرامي التعبير عن تطلعاته للسلام، فقال: "نأمل مخلصين أن يكون هناك سلام في النهاية في العالم، وأن تختفي كل الحروب وأن نشهد تحقيق نبوة إشعياء [عيسى. 11: 6]: (الذئب سيعيش مع الحمل، والنمر سوف يستلقي مع الماعز ... الأمة لا ترفع سيفاً ضد الأمة). هذا ما نصلي من أجله كل يوم".