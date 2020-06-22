حرس الثورة يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي

الوقت-أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن هذه القوة تعتزم إنشاء قاعدة دائمة لها في المحيط الهندي، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيتحقق حتى آذار/مارس العام القادم.

وقال الأدميرال تنكسيري في تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء "فارس" في بندر عباس جنوب إيران، اليوم الاثنين، أنه تم ابلاغ القوة البحرية لحرس الثورة بمهمة التواجد في المياه البعيدة وأن يكون هذا التواجد دائماً.

وأضاف، أنه تم سابقاً إرسال مجموعة بحرية من قبل الحرس الثوري إلى المياه البعيدة، كما تم إرسال المجموعة الثانية إلى مياه المحيط الهندي، موضحاً أن هذا الإجراء يأتي وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، قال إن "إخوتنا في القوة البحرية للجيش قد قاموا بهذه المهمة مراراً"، لافتاً إلى أن حرس الثورة وفي سياق مسؤولياته أدرج هذا الموضوع في جدول أعماله.

كما، أشار إلى تعرّض قراصنة البحر وبعض السفن الأجنبية عدة مرات للصيادين وأصحاب الزوارق الإيرانية في مياه بحر عمان ومدخل المحيط الهندي، مضيفاً أن "حرس الثورة بتواجده المقتدر في المحيط الهندي وبحر عُمان سوف لن يسمح بحدوث مثل التعرضات من الآن فصاعداً".

وتابع تنكسيري، أن هذا التواجد سيكون في مسار تحقيق أوامر المرشد الإيراني في إطار تحقيق طاقات القوة البحرية الاستراتيجية، قائلاً "نحن سنعمل عبر توفير الأمن وإنشاء قاعدة دائمة في المحيط الهندي على أعداد أرضية أفضل لأنشطة الصيادين ووحدات الصيد الصناعية لبلادنا في المحيطات".

وحول المعدات والأمور اللازمة لإنشاء مثل هذه القاعدة الدائمة للقوة البحرية لحرس الثورة، قال تنكسيري، إن جميع الاحتياجات في هذا القطاع قد تم إحصاؤها وجرى تخطيط دقيق ومناسب لهذا الأمر، وسيكون هذا التواجد قوياً وراسخاً للإرتقاء بالأمن في مدخل المحيط الهندي، الأمر الذي يقدم، دعماً كبيراً للشباب الإيراني للمزيد من مزاولة الصيد وتنمية أنشطة الصيد في هذه المنطقة.