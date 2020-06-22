موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة و وضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور الوقت- إن الحصول على المعرفة اللازمة لبناء وصناعة صواريخ "أرض جو" بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر وقادرة على التصدي لطائرات مثل "أفاكس"، لا تزال حكر على ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري من غير المُرجح أن يتدخل السيسي عسكرياً في ليبيا، فهو المُختبئ في قصره يخشى من أنّ تدخلاً كهذا كفيلاً بأن يُطيحه عن حكم مصر، والكثير من خصوم السيسي بانتظار

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟ الوقت- انطلقت اليوم السبت مراسم تكريم الفقيد المجاهد "رمضان عبدالله شلح"، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران.

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد الوقت- يعلم الفلسطينيون قبل غيرهم أنّه لا سبيل لمنع مشاريع الضم خاصةً ومنع الكيان الإسرائيلي من القيام بأيٍّ عملٍ يضرُّ المصالح الفلسطينية بشكلٍ عامٍ إلّا بالمقاومة، ويعلمون أيضاً أنّ جميع التصريحات والبيانات والتنديدات والاجتماعات والقمم و و و... لن تُسمن أو تُغني عن جوع، فهذا الكيان أصغر من أن يستمع إلى المُناشدات الدولية، ويؤكد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري أنّ المواقف الدولية من خطة الضم أصبحت تسجيل مواقف فقط، دون اتخاذ إجراءات فاعلة.

أخبار

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

الوقت-أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انطلاق عمليات "نصر السيادة الثالثة

الحاخام الأكبر لليهود في إيران: الفريق سليماني بطل قومي هزم "داعش" الوقت-أجرى موقع "المونيتور" الأميركي مقابلة مع الحاخام يهودا كرامي، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في إيران

حرس الثورة يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي الوقت-أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن هذه القوة تعتزم إ

معارض سعودي: السلطات الكندية حذّرتني من أني هدف محتمل للسلطات السعوديّة الوقت-أعلن المعارض السعوديّ عمر بن عبد العزيز، الذي يعيش في كندا أن السلطات الكندية حذّرته

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو الوقت-لم يَستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس

الشرطة الأميركية تعتقل مدرّسة فنون شاركت في تظاهرة الوقت-تتواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وسياسات الرئيس دونالد

"فتح" تدعو إلى الزحف نحو الأغوار للتظاهر رفضاً لخطة الضم الوقت-دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى الزحف نحو الأغوار

صالح يطالب مصر بالتدخل لمساندة ليبيا في "حربها على الإرهاب والغزو الأجنبي" الوقت-أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ترحيبه وتأييده لما ورد في

سفينة المواد الغذائية الإيرانية تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية الوقت-قال السفير الإيراني في فنزويلا إن السفينة الإيرانية المحملة مواد

الرجوب: إذا نفذت "إسرائيل" الضم سنكون في الميدان ولن نرفع الراية البيضاء الوقت-أكد مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" تريد "تصفية" القضية الفلسطينية

قتيل و11 مصاباً بإطلاق نار في مينيابوليس الوقت-أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة

قاليباف: التفاوض مع أميركا محظور تماماَ الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الأحد خلال الجلسة

بولتون يكشف: ترامب خطط للقاء ظريف ودعم أيّ هجوم إسرائيلي محتمل على إيران الوقت-كشف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، عن كواليس جديدة للقاء الذي

وسائل إعلام إسرائيلية: البيت الأبيض سيخوض نقاشاً حاسماً بخصوص مسألة الضم الوقت-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أميركية وإسرائيلية، قولها إنه يتوقع أن يجري البيت الأبيض هذا

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا الوقت-أكَّد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس استعداد بلاده

لتسريع تعافي الاقتصاد. ... بريطانيا ستعلن أن التباعد متراً واحداً كافٍ الوقت-أفادت صحيفة "تلغراف" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يستعد

ترامب: بايدن "دمية" في يد اليسار الراديكالي الوقت-واتهم ترامب "بايدن والديمقراطيين بأنهم يسعون إلى تدمير وتخريب أميركا"، واصفاً "المتظاهرين

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين الوقت-نشر الإعلام الحربي المركزي التابع للمقاومة في لبنان السبت فيديو بعنوان "أنجز الأمر"

السيسي: الشرعية الدولية تتوافر لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا الوقت-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه "يجب سحب

الصين تكشف عن تفاصيل تشريعها الجديد للأمن القومي في هونغ كونغ الوقت-كشفت الصين اليوم السبت، عن تفاصيل تشريعها الجديد للأمن القومي الذي سيطبق في هونج كونج

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الشرطة الأميركية تعتقل مدرّسة فنون شاركت في تظاهرة

صالح يطالب مصر بالتدخل لمساندة ليبيا في "حربها على الإرهاب والغزو الأجنبي"

"فتح" تدعو إلى الزحف نحو الأغوار للتظاهر رفضاً لخطة الضم

عمليات احتلال فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من ترامب؛ الأرضيات والعقبات

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

الحاخام الأكبر لليهود في إيران: الفريق سليماني بطل قومي هزم "داعش"

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

حرس الثورة يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية

معارض سعودي: السلطات الكندية حذّرتني من أني هدف محتمل للسلطات السعوديّة

"قانون قيصر" وانعكاساته على الداخل اللبناني

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد

الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

السيسي: الشرعية الدولية تتوافر لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا

إعلام إسرائيلي: الخلافات بين نتنياهو وغانتس توقف الاتصالات مع واشنطن حول خطة الضم

العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن.. سقطرى أولى الغنائم

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

دعوى قضائية ضد بولتون.. لماذا؟

الخارجية الإيرانية: الشعب الإيراني لن يسامح كوريا الجنوبية على تصرفاتها الأخيرة

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

تزايد أعداد المصابين بكورونا... الولايات المتحدة في الصدارة

أميركا تحيي ذكرى إنهاء العبودية وسط اضطرابات تثير ماضيها العنصري

"اختراق علمي".. عقار بريطاني لعلاج مرضى كورونا

إن ضغطت واشنطن على "الزناد" ستخرج رصاصة "إن بي تي" الإيرانيّة لتفجّر المنطقة

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

المغامرة التركية في سوريا

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

بعد فشل مُخططاتها الاستخباراتية.. عيال زايد يوقفون مؤمنون بلا حدود

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

وسائل التواصل الأميركية: غضب للتمييز العنصري

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

احتجاجات مستمرة في معظم الولايات الأميركية ومواجهات أمام البيت الأبيض

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

مواضيع ذات صلة

"فتح" تدعو إلى الزحف نحو الأغوار للتظاهر رفضاً لخطة الضم

إعلام إسرائيلي: الخلافات بين نتنياهو وغانتس توقف الاتصالات مع واشنطن حول خطة الضم

أولمرت لصحيفة سعودية: نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة عبر خطة الضم

نتنياهو يفضح خلافاته مع واشنطن حول خطة الضم

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة ووضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة جراء احتمال وقوع "انتفاضة فلسطينيّة ثالثة"، تشمل غزة والضفة الغربيّة، في حال طُبق قرار الضم، وبينت الصحيفة أنّ معظم الجهات والأجهزة الأمنيّة التابعة للكيان الصهيونيّ تتوقع وقوع اشتباكات واسعة ومواجهات شاملة مع الفلسطينيّين عقب تنفيذ القرار، موضحة أنّ المشاورات الجارية بين جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية تؤكد على ذلك.

خوف إسرائيليّ                                         

أشار تقرير صحيفة "معاريف" العبريّة إلى أنّ الانتفاضة الفلسطينيّة ستبدأ غالباً من الجبهة الجنوبية أي قطاع غزة، وأنّ الاشتباكات مع الكيان الصهيونيّ هي التي ستشعل الانتفاضة الثالثة للفلسطينيّين مع احتمالية أن تمتد الاشتباكات لتصل الى جنوب الضفة الغربية، وربما تؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينيّة التي يرأسها "محمود عباس".

وفي هذا الصدد؛ توقع الشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلية) وجيش الاحتلال الصهيونيّ أن تندلع الاحتجاجات أيضاً في الضفة الغربية، مع وجود ما أسموها "علامة استفهام كبيرة" حول التصرف المحتمل لـ "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري التابع لحركة فتح، والذي يضم عشرات آلاف المقاتلين، قادر على إشعال الضفة كلها خلال ليلة واحدة، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وفي هذا السياق؛ ومع الاحتمالية الكبيرة لمشاركة كتائب شهداء الأقصى في الاحتجاجات إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فإننا سنجد أنفسنا أمام انتفاضة ثالثة بكل ما تعنيه كلمة انتفاضة من معنى.

مستقبل الخطة

تعقد الإدارة الأمريكيّة برئاسة "دونالد ترامب"، مباحثات في البيت الأبيض لحسم الموقف حيال مستقبل خطة الضم الإسرائيليّة والمزمع تنفيذها بداية الشهر المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه حكومة الكيان الإسرائيليّ تبايناً بالمواقف حول توقيت وآليات وحجم الضم، رغم وجود إجماع حكوميّ صهيونيّ على جوهر خطة الضم.

أكثر من ذلك؛ أفادت القناة الـ 13 العبريّة أنّ الإدارة الأمريكيّة ستحسم موقف البيت الأبيض خلال مباحثات الضم، ما سيحدد المستقبل النهائيّ للخطة، حيث ذكرت القناة العبريّة نقلاً عن مصادر أميركيّة وإسرائيليّة أنّ المباحثات تجري وسط تساؤلات كثيرة، أهمها ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب ستعطي الكيان الصهيونيّ الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ خطة قضم أراضٍ من الضفة الغربيّة المحتلة بحسب الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الصهيونيّ "بنيامين نتنياهو".

علاوة على ما تقدّم؛ سافر السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الصهيونيّ، "دافيد فريدمان"، إلى العاصمة الأمريكيّة بغية المشاركة في مباحثات البيت الأبيض التي ستجري في 23 يونيو/حزيران الحالي، ويشارك في المباحثات أيضاً المبعوث الخاص للبيت الأبيض في الشرق الأوسط، "أفي بيركوفيتش".

ومن المتوقع أن يشارك في مباحثات واشنطن، الرئيس الأمريكيّ "دونالد ترامب"، و وزير خارجيته، "مايك بومبيو"، ومستشار وصهر ترامب، "جارد كوشنير"، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي "ريتشارد اوريان".

ومن الجدير بالذكر أنّ مباحثات البيت الأبيض تعقد وسط سجال داخلي في إدارة ترامب حول إعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيونيّ الغاصب للشروع بتنفيذ خطة الضم في مايو/أيار المقبل، حيث يبدي السفير الأميركي لدى كيان الاحتلال الصهيونيّ، "دافيد فريدمان"، دعمه للضم في هذا التوقيت، فيما يتحفظ العديد من المسؤولين على ذلك.

بناء على ما تقدم؛ يبدو أنّ الذعر الذي يصيب أركان كيان الاحتلال الغاشم في مكانه، لأنّه ومن غير المعقول أن يسلم الفلسطينيون أرضهم للمحتل الأرعن على طبق من ذهب، رغم التخاذل العربي الفاضح تجاه قضية فلسطين وشعبها المقهور، ليبقى مصير هذه الخطة مرهوناً بمباحثات واشنطن إضافة إلى الضغوط الدولية والعربية التي يجب أن تمارس على الكيان لردعه عن خططه الإجرامية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انتفاضة ثالثة خطة الضم الضفة الغربيّة مباحثات البيت الأبيض

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء