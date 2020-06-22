صواريخ "كروز" البحرية الإيرانية تسابق الصوت بسرعتها+ صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟ مع اقتراب بدء تنفيذ الخطة الإسرائيليّة الرامية لقضم أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة و وضعها تحت سيادة الكيان الصهيونيّ، كشفت صحيفة "معاريف" العبريّة، الأحد المنصرم، عن أجواء القلق والخوف التي تسود الأوساط الإسرائيليّة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور الوقت- إن الحصول على المعرفة اللازمة لبناء وصناعة صواريخ "أرض جو" بعيدة المدى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر وقادرة على التصدي لطائرات مثل "أفاكس"، لا تزال حكر على ثلاث دول فقط وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين.

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري من غير المُرجح أن يتدخل السيسي عسكرياً في ليبيا، فهو المُختبئ في قصره يخشى من أنّ تدخلاً كهذا كفيلاً بأن يُطيحه عن حكم مصر، والكثير من خصوم السيسي بانتظار

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟ الوقت- انطلقت اليوم السبت مراسم تكريم الفقيد المجاهد "رمضان عبدالله شلح"، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران.

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد الوقت- يعلم الفلسطينيون قبل غيرهم أنّه لا سبيل لمنع مشاريع الضم خاصةً ومنع الكيان الإسرائيلي من القيام بأيٍّ عملٍ يضرُّ المصالح الفلسطينية بشكلٍ عامٍ إلّا بالمقاومة، ويعلمون أيضاً أنّ جميع التصريحات والبيانات والتنديدات والاجتماعات والقمم و و و... لن تُسمن أو تُغني عن جوع، فهذا الكيان أصغر من أن يستمع إلى المُناشدات الدولية، ويؤكد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري أنّ المواقف الدولية من خطة الضم أصبحت تسجيل مواقف فقط، دون اتخاذ إجراءات فاعلة.

أخبار

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

الوقت-أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "قانون قيصر" الأميركي القاضي بفرض عقوبات

البريطانيون: على جونسون يجب أن يخفض راتبه الوقت-كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن معظم البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس

مادورو: مستعد للتحدث إلى ترامب على أساس الاحترام المتبادل الوقت-أبدى الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو استعداده للتباحث مع نظيره الأميركيّ

التحالف السعودي: اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة الوقت-أعلن التلفزيون السعوديّ الرسميّ فجر اليوم أنّ التحالف بقيادة

الشرطة الأميركية تمنع متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأسبق أندرو جاكسون الوقت-منعت الشرطة الأميركية متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأميركي الأسبق اندرو جاكسون

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة" الوقت-أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انطلاق عمليات "نصر السيادة الثالثة

الحاخام الأكبر لليهود في إيران: الفريق سليماني بطل قومي هزم "داعش" الوقت-أجرى موقع "المونيتور" الأميركي مقابلة مع الحاخام يهودا كرامي، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في إيران

حرس الثورة يعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي الوقت-أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري بأن هذه القوة تعتزم إ

معارض سعودي: السلطات الكندية حذّرتني من أني هدف محتمل للسلطات السعوديّة الوقت-أعلن المعارض السعوديّ عمر بن عبد العزيز، الذي يعيش في كندا أن السلطات الكندية حذّرته

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو الوقت-لم يَستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس

الشرطة الأميركية تعتقل مدرّسة فنون شاركت في تظاهرة الوقت-تتواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وسياسات الرئيس دونالد

"فتح" تدعو إلى الزحف نحو الأغوار للتظاهر رفضاً لخطة الضم الوقت-دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى الزحف نحو الأغوار

صالح يطالب مصر بالتدخل لمساندة ليبيا في "حربها على الإرهاب والغزو الأجنبي" الوقت-أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ترحيبه وتأييده لما ورد في

سفينة المواد الغذائية الإيرانية تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية الوقت-قال السفير الإيراني في فنزويلا إن السفينة الإيرانية المحملة مواد

الرجوب: إذا نفذت "إسرائيل" الضم سنكون في الميدان ولن نرفع الراية البيضاء الوقت-أكد مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" تريد "تصفية" القضية الفلسطينية

قتيل و11 مصاباً بإطلاق نار في مينيابوليس الوقت-أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة

قاليباف: التفاوض مع أميركا محظور تماماَ الوقت-قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الأحد خلال الجلسة

بولتون يكشف: ترامب خطط للقاء ظريف ودعم أيّ هجوم إسرائيلي محتمل على إيران الوقت-كشف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، عن كواليس جديدة للقاء الذي

وسائل إعلام إسرائيلية: البيت الأبيض سيخوض نقاشاً حاسماً بخصوص مسألة الضم الوقت-نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أميركية وإسرائيلية، قولها إنه يتوقع أن يجري البيت الأبيض هذا

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا الوقت-أكَّد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس استعداد بلاده

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

معارض سعودي: السلطات الكندية حذّرتني من أني هدف محتمل للسلطات السعوديّة

الحاخام الأكبر لليهود في إيران: الفريق سليماني بطل قومي هزم "داعش"

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

"قانون قيصر" وانعكاساته على الداخل اللبناني

التحالف السعودي: اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه المملكة

صالح يطالب مصر بالتدخل لمساندة ليبيا في "حربها على الإرهاب والغزو الأجنبي"

عمليات احتلال فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من ترامب؛ الأرضيات والعقبات

سفينة المواد الغذائية الإيرانية تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية

الشرطة الأميركية تعتقل مدرّسة فنون شاركت في تظاهرة

الشرطة الأميركية تمنع متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأسبق أندرو جاكسون

"فتح" تدعو إلى الزحف نحو الأغوار للتظاهر رفضاً لخطة الضم

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

نتنياهو بين نارين.. ومشاريع الضمّ على كف عفريت

الحوثي: نحن في مسار النصر.. وأميركا ستفشل في لبنان وسوريا

السيسي: الشرعية الدولية تتوافر لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا

تركيا: إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع أميركا في ليبيا

إلغاء زيارة شكري لرام الله يثير القلق من موقف القاهرة من الضم

الخارجية الإيرانية: الشعب الإيراني لن يسامح كوريا الجنوبية على تصرفاتها الأخيرة

الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الدولية الذرية "يائس ومخيب للآمال"

"آرامكو" تتآكل ومن خلفها اقتصاد السعودية

تزايد أعداد المصابين بكورونا... الولايات المتحدة في الصدارة

جهود أمريكية لإخفاء الخصائص التقنيّة لـ"شبح قندهار".. المخالب القويّة للصقور الإيرانيّة تلاحق طائرات التجسس الأمريكيّة + صور

تخوّف إسرائيلي: هل سيكون لحزب الله سلاح جو من دون طائرات؟

الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

مفاوضات سرية جديدة.. هل يستخدم الكيان الإسرائيلي آل سعود كحصان طروادة؟

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

صواريخ "كروز" البحرية الإيرانية تسابق الصوت بسرعتها+ صور

الثلاثاء 2 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
صواريخ "كروز" البحرية الإيرانية تسابق الصوت بسرعتها+ صور

مواضيع ذات صلة

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يعد تطوير الصواريخ المضادة للسفن الأسرع من الصوت أحد المشكلات التي تواجه البلدان ذات التقنيات العسكرية الخاصة أو البلدان التي لديها منافسين وأعداء مع قوات بحرية متقدمة ومجهزة بأنظمة دفاعية متقدمة. وهذه القضية أصبحت في السنوات الاخيرة من أبرز الأولويات الخاصة، ولكن التصميم والوصول إلى مثل هذه التقنيات المتطورة، ليس شيئًا يمكن لأي دولة أن تدّعي تحقيقه. إن السرعة العالية والنطاق البعيد، والتحليق بالقرب من مستوى المياه وخاصة في المرحلة الأخيرة من الهجوم، والقدرة القتالية القوية مع القدرة على التخطيط للانفجار في ظروف مختلفة، تعتبر من أبرز المواصفات التي يجب توفرها في صاروخ "كروز" مضاد للسفن. لكن في الأيام الأخيرة، قال الأدميرال "أمير خنزادي" قائد البحرية الإيرانية، في مقابلة تلفزيونية حول مستقبل صواريخ القوة المضادة للسفن: "في المستقبل القرب سوف نتمكن من صناعة وانتاج صواريخ فائقة السرعة وسوف نضع في تلك الصواريخ محركات من نوع توربوفان وذلك لكي تزداد سرعة صواريخنا عدة مرات وتصبح أسرع من الصوت".

وقبل أن نبدأ في مناقشة الصواريخ المضادة للسفن، دعونا نتحدث قليلاً عن إحدى النقاط الرئيسة التي ذكرها قائد القوات البحرية، والمتمثلة في محرك "توربوفان". إن هذا المحرك التوربيني هو نوع من المحركات النفاثة التي يخرج منها جزء كبير من الهواء الممتص من الثقب النهائي دون الدخول إلى غرفة الاحتراق. ويحتوي محرك "توربوفان" على مروحة ضاغطة كبيرة جدًا أمام المحرك، والتي تنقل نسبة كبيرة من الهواء بعد المرور عبر المروحة إلى المسافة بين المروحة والقشرة. وتعمل التربونات بشكل أفضل من المحركات النفاثة البسيطة؛ ونظرًا لكمية الهواء الكبيرة التي تمر عبر المروحة وكمية الهواء الصغيرة التي تمر عبر قلب المحرك، فإنها تتسارع وتنتج الكثير من الدفع.

تصوير للأداء العام لمحرك "توربوفان"

يحتوي محرك مروحة محركات "توربوفان" على مروحة خارجية للمحرك النفاث التوربيني الأساسي ، مدفوعة بثلاثة مروحة تربو ، والتي تدفع الهواء من خلال قلنسوة متصلة بالخارج إذا كان الجزء الأساسي باتجاه الجزء الخلفي من الجزء الأساسي حيث يختلط الهواء مع العادم النفاث ، مع ارتفاع درجات الحرارة يصل ، يوسع ، وينتج المزيد من التوجه. تصف الصفات الوصفية مثل "منخفضة" و "عالية" حجم المروحة ، وبالتالي كمية الهواء المسموح بها لتجاوز النفاثة التوربينية الأساسية. ومحرك "توربوفان" هو نوع من المحركات النفاثة التي تستخدم على نطاق واسع لدفع الطائرات. يحرك سوق محركات توربوفان العالمية للطائرات مجموعة متنوعة من العوامل مثل زيادة الاستثمار في حلول التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

السرعة فوق الصوتية والدفعية لمحرك "توربوفان"؛ كيف ستكون تكتيكات القوات المسلحة الإيرانية؟

تُستخدم محركات "توربوفان" بشكل خاص في الأحجام الصغيرة المستخدمة في صواريخ كروز، وذلك من أجل مساعدتها على التحليق بسرعات فائقة وقطع مسافات طويلة. إذا أردنا أن نذكر بعض أشهر صواريخ كروز في العالم التي تستخدم محركات توربينية، فيمكننا الرجوع إلى محرك Williams F107 لصواريخ "تاماهوك"، أو محركات سلسلة 36MT لصواريخ KH-59M أو طرازات TRI-60 المستخدمة في صواريخ "استور شادو" أو RBS-15.

محرك نموذج "ويليامز F107"

لقد تم تطوير جميع هذه المحركات من أجل انتاج وصناعة صواريخ فائقة السرعة، ووفقا لتصريحات قائد القوات البحرية، فعندما يريد صاروخ كروز مضاد للسفن أن يتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، فمن الواضح أنه يحتاج إلى المساعدة في المرحلة النهائية. ولفهم هذا الأمر، يمكننا أن ننظر إلى نموذج صاروخي روسي وتجربتهم في هذا المجال. حيث يطير صاروخ كروز الروسي الصنع 3M-54 من عائلة "كلوب" بسرعات منخفضة في المراحل المبكرة والمتوسطة من رحلته، وفي المرحلة الأخيرة وبمساعدة محرك صاروخي، تصل سرعته إلى من حوالي 2.9 إلى 3 ماخ. كما قام الصينيون بطريقة ما بنسخ صاروخ سلسلة YJ-18، حيث يطير هذا الصاروخ المضاد للسفن أيضًا بسرعة منخفضة في المراحل الأولى والثانوية عند خروجه من الغواصة وفي المرحلة النهائية تصل تزداد سرعته وتصل إلى أعلى من الصوت.

صواريخ كروز YJ-18 المصنوعة في الصين

وبناءً على ذلك، يمكن التكهن بأن التصميم النهائي للقوات البحرية الإيرانية سوف يركز على وصول الصاروخ إلى سرعات تفوق سرعة الصوت بمساعدة دافع صاروخي قبل دخوله إلى المرحلة النهائية من الطيران. إن هذه الاستراتيجية سوف تفاجئ الزوارق العسكرية وتزيد من احتمال الاصطدام معه. وهكذا، فإن الصواريخ الإيرانية سوف تحلق في المرحلتين الأولية والمتوسطة بسرعة منخفضة وعلى ارتفاعات منخفضة وذلك للاختباء من الأشعة تحت الحمراء، وفي المرحلة الأخيرة، سوف تزداد سرعتها وسوف تصل إلى السرعة فوق الصوتية وذلك لضرب الهدف بشكل مفاجئ. وفي الوقت نفسه، ومع تطوير محركات "توربوفان"، فإن استهلاك الوقود سوف ينخفض، وستتمكن هذه الصواريخ من التحليق لمدى أكبر.

بطبيعة الحال، في السنوات الأخيرة وفي المستقبل، سيكون عدونا الرئيسي في الجنوب المتمثل في المدمرات والسفن الحربية الأمريكية، مجهزة بنظام مراقبة "إيجيس"، ورادارات مجموعة صفيفات SPY ومجموعة من الصواريخ الدفاعية مثل السلسلة القياسية، ومدافع RIM ومدافع متعددة القذائف. وبالطبع، سوف يكون من الضروري كسر هذا الحاجز الدفاعي بصواريخ كروز فائقة السرعة، لكن هذه مهمة صعبة، ولكن هذا التفوق سيكون أسهل بكثير عند صناعة وانتاج صواريخ مضادة للسفن بسرعات تفوق سرعة الصوت، حيث سوف تجبر هذه الانواع من الصواريخ الجانب الآخر على التفكير مرة أخرى قبل البدء في أي مغامرة. دعونا لا ننسى أن العقيدة الدفاعية الرئيسية لجمهورية إيران الإسلامية تتمثل في عدم  البدء بدخول في صراع مع العدو وإنما ردعه من خلال إنشاء قوة دفاعية قوية.

محرك نموذج TRI-60

لذلك، فإن تجهيز القوات البحرية الإيرانية بالصواريخ سيكون من بين أهم العوامل في تطوير قدرات الردع وإزالة ظل الحرب من البلاد. وفي الوقت نفسه، سيكون تطوير محركات "توربوفان" في الدولة واحدة من أهم الخطوات لتطوير الجيل الرابع والخامس من المقاتلات المتطورة في البلاد، والتي يمكن استخدامها أيضًا لبناء محركات توربينية تجارية وتطوير طائرات ركاب. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوضع الحالي، تم الإعلان عن صناعة صواريخ كروز متطورة في البلاد واختبارهارسميًا على بعد حوالي 300 كيلومتر. إن صناعة مثل هذه المحركات سوف يساعد على الوصول إلى سرعات توفق سرعة الصوت قادرة على التحليق إلى مسافات بعيدة ويمكن زيادة المدى الذي تصل اليه صواريخ كروز بسهولة إلى حوالي 500 كيلومتر، وهذه الامر سيدعم الذراع البحرية لبلادنا في كل مهمة قريبة وبعيدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انجاز نفاثة صواريخ توربوفان توربينية كروز تجارب قوات بحرية مسافات فوق الصوت

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء