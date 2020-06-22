الشرطة الأميركية تعتقل مدرّسة فنون شاركت في تظاهرة

الوقت-تتواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وسياسات الرئيس دونالد ترامب، في المقابل تواصل الشرطة استخدام العنف ضد المحتجين.

وقد أظهر فيديو اعتقال الشرطة الأميركية مدرّسة فنون كانت تشارك في تظاهرة احتجاجية رفضاً للعنصرية، وتؤيد أن حركة: "حياة السود مهمة" وذلك خلال التجمّع الانتخابي لترامب في تولسا بناء على طلب حملته الانتخابية.

وفي السياق، اعتبرت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ضعف الحضور في التجمّع الذي نظّمته في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما يعود إلى إشاعة محتجين جواً عدائياً، ومنعهم أنصاراً لترامب من الوصول إلى القاعة التي استضافت التجمع.

وألغيّ تجمّع خارج القاعة لأنه لم يحضر أحد، رغم حديث الحملة الانتخابية عن رغبة عدد كبير من الناس في المشاركة، واستقبالها أكثر من مليون طلب لحجز تذاكر.

كما شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي أول تنظيم مهرجان انتخابي منذ أكثر من ثلاثة أشهر من الاغلاق في الولايات المتّحدة بسبب تفشّي وباء كورونا، هجوماً عنيفاً على منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، واتهمه وحزبه بأنهم يسعون إلى تدمير وتخريب أميركا. وقال ترامب إن بايدن "دمية" في يد اليسار الراديكالي.