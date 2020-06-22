"فتح" تدعو إلى الزحف نحو الأغوار للتظاهر رفضاً لخطة الضم

الوقت-دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى الزحف نحو الأغوار اليوم للتظاهر رفضاً لخطة الضم.

إلى ذلك، هدد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ بحل السلطة والأجهزة الأمنية في حال تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي الضمَّ ولو جزئيّاً.

وأكد مسؤول فلسطيني، أمس الأحد، أن "إسرائيل" تريد "تصفية" القضية الفلسطينية في حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية الذي أعلنته، وأنها بهذه الخطوة كمن "يطلق رصاصة الرحمة على الشرعية الدولية".

وشدد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير وأمين سر حركة فتح اللواء جبريل الرجوب، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، على أن الحركة تتصرف على أن "الضم آت، ونتنياهو ذاهب نحو الضم".

ومن المتوقع أن تقوم "إسرائيل" بتنفيذ عملية الضم بدءاً من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وكانت كل من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينيين دعت للزحف نحو الأغوار غداً للتظاهر رفضاً لمشروع ضم "إسرائيل" أراض في الضفة الغربية.