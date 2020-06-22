سفينة المواد الغذائية الإيرانية تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية

الوقت-قال السفير الإيراني في فنزويلا إن السفينة الإيرانية المحملة مواد غذائية ولوازم طبية دخلت المياه الاقليمية الفنزويلية.

وأشارت بيانات "رفينيتيف أيكون" لتعقّب حركة السفن والسفارة الإيرانية في فنزويلا إلى اقتراب سفينة إيرانية من ميناء لا جويرا الفنزويلي يوم الأحد محملّة بمواد غذائية لأول سوبر ماركت إيراني في تلك الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وزودت إيران فنزويلا بمليون ونصف مليون برميل من الوقود الشهر الماضي، وسط انهيار لعمل المصافي وتشديد الولايات المتحدة العقوبات ما زاد من صعوبة حصول فنزويلا على وقود في الأسواق الدولية.

وأبحرت سفينة البضائع جولسان التي ترفع علم إيران في 15 مايو/أيار من بندر عباس، وأشارت بيانات أيكون إلى أن خمس ناقلات أبحرت إلى الكاريبي من نفس الميناء في آذار/ مارس بعد تحميل وقود.

وقالت السفارة الإيرانية يوم السبت على حسابها على تويتر إن "جولسان ستصل حاملة مواد غذائية لفتح أول سوبر ماركت إيراني في فنزويلا".

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أمس الأحد إن "طائراتنا المسيّرة كانت تحلّق فوق السفن الأميركية خلال توجه ناقلاتنا النفطية إلى فنزويلا. وذلك بعدما كان جرى احتكاك بين القوات الأميركية والإيرانية الشهر الماضي، على خلفية إرسال طهران خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا"، وفق رضائي.

واعتبر أن ناقلة النفط الإيرانيّة كسرت الحصار الأميركي المفروض على فنزويلا، من دون أيّ رد فعل من الولايات المتحدة، حيث علّق السفير الإيراني لدى فنزويلا، حجة الله سلطاني، على قرار الرئيس دونالد ترامب بعدم اعتراض السفن الإيرانية المحمّلة بالنفط إلى كراكاس، بالتأكيد على أنّ ترامب ومستشاريه "أدركوا أخيراً أنهم لو احترموا القواعد والمبادئ الدولية، واتخذوا قرارات منطقية وعقلانية، فلن يصابوا لا هم ولا جنودهم بارتجاجات دماغيّة خفيفة".