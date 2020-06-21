قتيل و11 مصاباً بإطلاق نار في مينيابوليس

الوقت-أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس، مؤكدةً عبر حسابها في "تويتر" أن القتيل قاصر، ومشيرةً إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث واجهة مسرح ومحل تجاري مجاور، وقد تعرضت لإطلاق الرصاص على ما يبدو، في وقت حاول عناصر للشرطة في موقع الحادث مساعدة أحد المصابين.

ويأتي هذا بعد أسابيع على احتجاجات وتظاهرات شهدتها مينيابوليس، تخللتها مواجهات مع عناصر الشرطة، إثر مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد.