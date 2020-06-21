لتسريع تعافي الاقتصاد. ... بريطانيا ستعلن أن التباعد متراً واحداً كافٍ

الوقت-أفادت صحيفة "تلغراف" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يستعد للإعلان عن قاعدة "المتر الواحد" للتباعد الاجتماعي، بهدف تسريع تعافي الاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة أن القاعدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، في 4 تموز/يوليو، وستطبق في جميع الأماكن، بما فيها المكاتب والمدارس والحانات.

وسيسمح هذا الإجراء للمواطنين، بالحفاظ على مسافة متر واحد عن غيرهم، شرط الالتزام بالكمامات والقيود الصحية.

وكان وزير المالية ريشي سوناك، قد قال هذا الأسبوع، إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي، التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة كورونا.

وأوضح سوناك إن البيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في آذار/مارس ونيسان/أبريل، وكشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل العام.