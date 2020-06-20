ترامب: على بولتون أن يدفع الثمن غالياً!

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مستشاره السابق جون بولتون، عليه أن "يدفع الثمن غالياً، لأنه انتهك القانون بنشر معلومات سرية بكميات كبيرة".

كلام ترامب جاء بعد دقائق من قرار القاضي، السماح بنشر ⁧‫كتاب بولتون⁩ في موعده الثلاثاء المقبل، بعدما رفض طلباً تقدمت به وزارة العدل الأميركية بعدم النشر.

وهاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، بولتون، متهماً إيّاه بـ"الخيانة"، معتبرأ أنّ كتابه الجديد يتضمن "أكاذيب وأنصاف حقائق متلاعب بها وأخطاء مباشرة".

بولتون، تحدث في مقتطفات عرضت من مقابلة له الخميس، أنّ ترامب "غير مؤهّل لمنصب الرئاسة"، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه الأسبوع المقبل، مضيفا أنّه، "لا أعتقد أن ترامب مؤهّل للمنصب، لا أعتقد أنّ لديه الكفاءة لتولّي هذا المنصب".

ترامب الذي يحاول منع إصدار الكتاب،شدد على أنّ كتاب بولتون "مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

وكانت نشرة "ذي هيل" الالكترونية ذكرت أنه بولتون لديه كتاب بعنوان "في الغرفة حيث حدث: مذكرات البيت الأبيض"، يفترض أن يصدر عن دار نشر "سايمون وشوستر" الثلاثاء المقبل في 23 حزيران/ يونيو الجاري.

وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، من قاضٍ اتحادي، الثلاثاء الماضي، أن لا يشمل مضمون الكتاب عن فترة عمله في البيت الأبيض، في دعوى قضائية بحجة أن"بولتن انتهك اتفاقيات عدم الكشف، ويخاطر بالكشف عن معلومات سرية".