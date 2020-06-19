موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 28 شوال 1441

إخترنا لكم

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد الوقت- يعلم الفلسطينيون قبل غيرهم أنّه لا سبيل لمنع مشاريع الضم خاصةً ومنع الكيان الإسرائيلي من القيام بأيٍّ عملٍ يضرُّ المصالح الفلسطينية بشكلٍ عامٍ إلّا بالمقاومة، ويعلمون أيضاً أنّ جميع التصريحات والبيانات والتنديدات والاجتماعات والقمم و و و... لن تُسمن أو تُغني عن جوع، فهذا الكيان أصغر من أن يستمع إلى المُناشدات الدولية، ويؤكد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري أنّ المواقف الدولية من خطة الضم أصبحت تسجيل مواقف فقط، دون اتخاذ إجراءات فاعلة.

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة اليوم، في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي، لم يعد لتنظيم داعش الإرهابي أي أرض مهمة في العراق، لكن الحشد يزيد يومًا بعد يوم من قوته وشرعيته في العراق، والشعب العراقي وشعوب المنطقة يعتبرون أن ثمار هذه الشجرة الطيبة جاءت نتيجةً لشجاعة وتضحيات الآلاف من شهداء المقاومة، وخاصةً الحاج قاسم، هذا اللواء الذي ينحدر من سلالة أمير المؤمنين علي (ع).

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟ الوقت- جميع المعطيات تشير إلى أن هناك حرباً وشيكة في شمال غرب سوريا، بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والأتراك ومليشياتهم من جهة أخرى، وتأتي هذه التطورات بعد ان استنفزت تركيا جميع الفرص المقدمة لها فيما يخص فتح طريق "ام 4"...

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين الوقت- أساليب حكام البحرين لم تعد جديدة على الشعب البحريني وجميع محاولاتهم للنيل من صمود البحرينيين باءت بالفشل ونظرا لكثرة الفضائح التي تورط بها هذا النظام والضغوط التي تعرض لها من قبل المنظمات الانسانية والجمعيات الحقوقية حول العالم ...

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب لا يخفى على أحد ممن يشاهد وسائل الإعلام التابعة لآل سعود، حجم الاستهداف الممنهج لـ "حزب الله" اللبناني، لتشويه سمعة المقاومة، في حين

أخبار

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

الوقت-أفادت وسائل إعلامية امريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الغربية

أميركا تحيي ذكرى إنهاء العبودية وسط اضطرابات تثير ماضيها العنصري الوقت-تحيي الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، ذكرى "إنهاء العبودية"، في وقت تعم الاضطرابات

بومبيو محذراً الأوروبيين: الاعتماد على الصين يهدد "هويتنا" الوقت-حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأوروبيين، اليوم الجمعة، من أن الاعتماد على الصين

لقطات تعرض للمرة الأولى عن منظومة "سوم خرداد" الإيرانية

إلغاء زيارة شكري لرام الله يثير القلق من موقف القاهرة من الضم الوقت-كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة، أن السلطة الفلسطينية "كانت تنتظر زيارة وزير الخارجية المصري

الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم الوقت-أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل رسالة من الملك

بومبيو مهاجماً بولتون: من المحزن والخطير أن الدور الأخير له كان دور الخائن الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ جون بولتون ينشر في

في ثالث إجراء لها ضده.. تويتر تصنّف فيديو نشره ترامب بـ"إعلام متلاعب فيه" الوقت-صنّف موقع "تويتر" اليوم الجمعة، مقطع فيديو نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخانة

استقالات في الوزارات الأميركية احتجاجاً على سياسات ترامب الوقت-قدّمت ماري إليزابيث تايلور، مساعدة وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون القضائيّة، أمس الخميس

الحوثي: نحن في مسار النصر.. وأميركا ستفشل في لبنان وسوريا الوقت-أعلن زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في الذكرى السنوية لـ"الصرخة في وجه المستكبرين

تركيا: إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع أميركا في ليبيا الوقت-أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الرئيس التركي رجب

غانتس: لن أدعم فرض السيادة في مناطق يقطنها سكان فلسطينيون كثر الوقت-أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس

إيران تعرض لأول مرة عمليات قصف داعش في دير الزور والإعلام الإسرائيلي يعلق الوقت-نشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً جديدة، اليوم الخميس، حول عمليات "ليلة القدر" الصاروخية

إعلام إسرائيلي: الخلافات بين نتنياهو وغانتس توقف الاتصالات مع واشنطن حول خطة الضم الوقت-تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن توقف الاتصالات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة حول

الخارجية الإيرانية: الشعب الإيراني لن يسامح كوريا الجنوبية على تصرفاتها الأخيرة الوقت-قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية محسن بهاروند، إن اجراءات

لقاء سوري-إيراني لتعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة "قانون قيصر" الوقت-بحث رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني

بكين تحذّر واشنطن.. وبومبيو يلتقي كبير دبلوماسييها الوقت-حذّرت الصين الولايات المتحدة بأنَّ عليها تحمُّل كل العواقب المترتبة

مجلس النواب الأميركي يصوت على مشروع قانون إصلاح عمل الشرطة

أميركا تضغط لسحب مقترح أفريقي لوقف عنف شرطتها الوقت-وقّعت 20 شخصية مسؤولة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولي

الإعلام الإسرائيلي: خطة نتنياهو للضم على مرحلتين الوقت-تقول صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يفكر في تقسيم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بومبيو مهاجماً بولتون: من المحزن والخطير أن الدور الأخير له كان دور الخائن

في ثالث إجراء لها ضده.. تويتر تصنّف فيديو نشره ترامب بـ"إعلام متلاعب فيه"

ردّاً على خطط الضم.. الملك الأردنيّ يرفض مكالمة نتنياهو ومقابلة غانتس

هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

لقطات تعرض للمرة الأولى عن منظومة "سوم خرداد" الإيرانية

إلغاء زيارة شكري لرام الله يثير القلق من موقف القاهرة من الضم

الأردن أبلغ أميركا و"إسرائيل" بانسحابه من "وادي عربة" في حال الضم

لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد

كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان

الكيان الصهيوني مدرسة للعنصرية.. أمريكا تلميذها الأول!

أميركا تحيي ذكرى إنهاء العبودية وسط اضطرابات تثير ماضيها العنصري

بومبيو محذراً الأوروبيين: الاعتماد على الصين يهدد "هويتنا"

استقالات في الوزارات الأميركية احتجاجاً على سياسات ترامب

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

لماذا أصبح الحشد الشعبي حديث الساعة في العراق هذه الأيام؟

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

التماثيل التي يتم إسقاطها.. هل سيتمّ القضاء على العنصريّة البنيويّة في الغرب؟

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

مركز واشنطن للأبحاث والاستراتيجيات.. هل بدأ صبر "ترامب" ينفد تجاه السعودية ؟

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

اتفاق سرّي للقاعدة في اليمن مع السعودية بعلم أمريكا

العتيبة يشرح سبب نشر مقالته في "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية

إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران" يغيّر قواعد اللعبة على رقعة الشطرنج في الخليج الفارسي+ صور

الحرس الوطني الأميركي يخفض وجود قواته 50% بعد أيام من الاحتجاجات

أميركا: مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء برصاص شرطيّ في أتلانتا

شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس

حزب الله العراق: إذا حاولت أميركا الالتفاف على قرار البرلمان فإن ذلك سيكلفها الكثير

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

دعوات لحل البرلمان التونسي.. فهل تنجح الثورة المُضادة؟

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

أزمة كورونا تنذر بمستقبل "هشّ" لحقوق الأطفال حول العالم

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي

المغامرة التركية في سوريا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

الجمعة 27 شوال 1441
 
 
 
 
 
الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

الوقت-أفادت وسائل إعلامية امريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الغربية

مواضيع ذات صلة

في ثالث إجراء لها ضده.. تويتر تصنّف فيديو نشره ترامب بـ"إعلام متلاعب فيه"

استقالات في الوزارات الأميركية احتجاجاً على سياسات ترامب

رداً على أمر ترامب الرئاسي.. بيلوسي: محزن وخطير

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أفادت وسائل إعلامية امريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الغربية ومجموعة ليما لدول أميركا الجنوبية، تمكنت من إفراغ مشروع القرار الأفريقي ضد العنصرية من مضمونه، المقدم إلى مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة.

وأكدت أن تلك الأطراف مارست ضغوطاً كبيرة على الدول الأفريقية، التي تخلت في المرحلة الأولى عن مطلب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات العنصرية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أن الدول الأفريقية تخلت في المرحلة الثانية نتيجة الضغوط عن أي إشارة للولايات المتحدة في القرار الذي صدر بصورة عامة، بلا تحديد مسؤوليات مباشرة للأطراف المتهمة بممارسة العنصرية، ولا سيما في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وفي أبرز نقاط القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان حول العنصرية، دان المجلس "الممارسات التمييزية والعنيفة المستمرة التي تمارسها وكالات إنفاذ القانون ضد الأفارقة، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما التي أدت إلى وفاة جورج فلويد".

ولفت المجلس إلى أن "القرار يعرب عن استيائه من الحوادث الأخيرة للاستخدام المفرط للقوة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وطلب المجلس في قراره، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمساعدة أصحاب الولايات الخاصة ذات الصلة، إعداد تقرير عن العنصرية المنهجية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

كما طلب دراسة ردود الحكومات على الاحتجاجات السلمية، التي تشنها العملية السلمية المناهضة للعنصرية، بما في ذلك الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين، وتقديم معلومات شفوية مستكملة عن إعداد تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الـ45 والـ46.

ودعا القرار جميع الدول وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى التعاون التام مع المفوضية السامية في إعداد التقرير.

ووافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، بالإجماع على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.

ونتيجة الضغوط تم التراجع عن صياغة أولية "دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول".

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طلب الدول الأفريقية عقد جلسة طارئة، بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة وغيرها إثر وفاة جورج فلويد.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد "إسرائيل".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب أمريكا العنصرية السود افريقيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء