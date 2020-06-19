بومبيو محذراً الأوروبيين: الاعتماد على الصين يهدد "هويتنا"

الوقت-حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأوروبيين، اليوم الجمعة، من أن الاعتماد على الصين "من شأنه أن يمثل تهديداً على الديمقراطيات الغربية".

وقال خلال مداخلة عبر الانترنت في قمة "كوبنهاغن للديموقراطية" إن "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".

وتابع: "لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا. الديمقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم".

وأضاف بومبيو "آمل أن أسمع المزيد من التصريحات العلنية من أوروبا بشأن التحدي الصيني".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إن "الغرب لا يمكنه تجاهل صعود نجم الصين".

وأضاف ستولتنبرج أن الصين "تقترب من الغرب على أصعدة مختلفة، في القطب الشمالي، وفي الفضاء الإلكتروني، والبنية التحتية التي تتسم بالحساسية، بما في ذلك الاتصالات".

كما، أكّد الممثل الأعلى لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنَّ "أوروبا ليست في حربٍ باردة مع الصين، ولن تكون أبداً طرفاً فيها".

هذا وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأميركي والصيني يبقى خياراً سياسياً محتملاً لإدارته.

وقال الرئيس الأميركي على حسابه على موقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين".