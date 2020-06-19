لقطات تعرض للمرة الأولى عن منظومة "سوم خرداد" الإيرانية

الوقت-عرضت دائرة الإعلام في قوة الجو - فضاء التابعة لـ"حرس الثورة" في إيران مشاهد جديدة من منظومة "سوم خرداد" للدفاع الجوي الإيراني عشية الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الطائرة الأميركية المسيرة جنوب البلاد.

ويظهر مقطع الفيديو صوراً لمراحل تصميم وإنتاج هذه المنظومة والتي يتم نشرها لأول مرة، بالإضافة إلى صور تركيب وإطلاق منظومة "سوم خرداد" من سفينة "الشهيد سياوشي" اللوجستية التابعة لبحرية "حرس الثورة".

يذكر أن منظومة "سوم خرداد" هي منظومة إيرانية الصنع، أزيح الستار عنها في عام 2014، وتتميز بقدرات عالية ضد الطائرات الحربية والمسيرة وصواريخ من طراز كروز.

وأعلن حرس الثورة الإيراني في 19 حزيران/يونيو من العام الماضي، إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة من طراز "غلوبال هاوك" التي تعد من أحدث طائرات التجسس في العالم، وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار. كما تستطيع الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة على ارتفاع أكثر من 10 أميال، والعمل على مساحة 8200 ميل بحري.

وتم إسقاط الطائرة فوق إقليم "هرمزغان"، وذلك بعد خرقها المجال الجوي الإيراني، وعدم تجاوبها مع تحذيرات الدفاع الجوي الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني يوم أمس، عن إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى في تدريبات تهدف إلى مكافحة الأهداف على سطح الماء.

وأجرت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني تدريبات بحرية في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان، أطلقت خلالها صواريخ كروز البحرية قصيرة وبعيدة المدى التي صنعتها وزارة الدفاع بالتعاون مع القوة البحرية للجيش.

وخلال هذه التدريبات، تم إطلاق صواريخ بر-بحر وبحر-بحر بمديات قصيرة وبعيدة بشكل متزامن من الساحل ومن على سطح سفن القوة البحرية للجيش، حيث أصابت أهدافها بنجاح وبدقة عالية، وفق ما أعلنه الجيش الإيراني.