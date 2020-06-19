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  الجمعة 27 شوال 1441

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أخبار

بومبيو مهاجماً بولتون: من المحزن والخطير أن الدور الأخير له كان دور الخائن

الجمعة 27 شوال 1441
 
 
 
 
 
بومبيو مهاجماً بولتون: من المحزن والخطير أن الدور الأخير له كان دور الخائن

بومبيو مهاجماً بولتون: من المحزن والخطير أن الدور الأخير له كان دور الخائن

الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ جون بولتون ينشر في

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الوقت-اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ جون بولتون ينشر في كتابه الجديد "أكاذيب وأنصاف حقائق متلاعب بها وأخطاء مباشرة".

بومبيو أشار إلى أنّه قرأ مقتطفات ممّا نشر من كتاب بولتون، مبرزاً أنّه "من المحزن والخطير أن الدور العام الأخير له، كان دور الخائن الذي دمّر أميركا بانتهاك ثقته المقدسة مع شعبها".

وأضاف بومبيو: "إلى الأصدقاء في جميع أنحاء العالم كافّة: أنتم تعلمون أنّ أميركا الرئيس ترامب هي قوّة للخير في العالم".

المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، تحدث في مقتطفات عرضت من مقابلة له أمس الخميس، أنّ ترامب "غير مؤهّل لمنصب الرئاسة"، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه الأسبوع المقبل.

بولتون قال في مقابلته مع قناة "إيه بي سي" التي تُنشر كاملةً نهاية الأسبوع، أنّه "لا أعتقد أن ترامب مؤهّل للمنصب، لا أعتقد أنّ لديه الكفاءة لتولّي هذا المنصب".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يحاول منع إصدار الكتاب، انتقد في تغريدة له أمس بولتون، مشدداً على أنّ كتابه "مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

وأضاف ترامب: "إن العديد من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم تصدر أبداً، إنّها مجرد خيال".

ونشرت عدة صحف أميركيّة أمس الخميس، مقتطفات من كتاب بولتون "الغرفة التي حدث فيها ذلك.. مذكرات البيت الأبيض"، أبرزها أنّ ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة انتخابه، واصفاً إيّاه بـ"أعظم رئيس في تاريخ الصين".

كما تحدث بولتون عن تواصل الرئيس الأميركي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً إنّ ترامب كان يركز على "فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها، عوضاً عن التركيز على المصالح الأميركيّة الطويلة الأمد".

يذكر أنّ وزارة العدل الأميركية رفعت دعوى قضائيّة ضد بولتون على خلفية النشر المرتقب لمذكراته، تتهمه فيها بـ"انتهاك التزامات عدم الكشف عن المعلومات التي تشكل أسرار الدولة".

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