تركيا: إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع أميركا في ليبيا

الوقت-أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة في ليبيا.

وقال أوغلو إن "واشنطن بدأت لعب دور أكثر فاعلية في ليبيا وتعاوننا سوياً سيسهم في استقرار المنطقة". كما أضاف أن "هناك مقاربة إيجابية بين الرئيسين ترامب وإردوغان بخصوص ليبيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرات نقل عسكرية أميركية تقوم برحلات من قاعدة رامشتاين في ألمانيا إلى طرابلس ومصراتة في ليبيا".

وأضاف المصدر أن "هناك أسباباً للاعتقاد بأن الشحنات الأميركية التي يتم نقلها إلى غرب ليبيا ذات طبيعة عسكرية".

المصدر اعتبر أن "الولايات المتحدة تدفع أطراف النزاع في ليبيا لمواصلة المواجهة العنيفة لتأمين مصالحها، وتسعى إلى تقويض دور روسيا ونفوذها في العالم العربي"، مرجحاً أن "الولايات المتحدة تفكر في تعزيز وجودها العسكري بصورة دائمة في ليبيا".