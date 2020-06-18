إعلام إسرائيلي: الخلافات بين نتنياهو وغانتس توقف الاتصالات مع واشنطن حول خطة الضم

الوقت-تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن توقف الاتصالات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة حول خطة الضم بسبب تباين المواقف بين حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة وزير الأمن بني غانتس.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية أوضحت أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدماً في ظل الانقسام بين الحزبين.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في حديث مغلق إنّه "سنطبق خطة الضم رغم معارضة أزرق أبيض"، مشيراً إلى أنه لن يتردد "في اللجوء إلى انتخابات إذا تمت عرقلة تمرير خطة الضم في الحكومة".

وكانت "إسرائيل اليوم" ذكرت أن نتنياهو يفكر في تقسيم خطوة السيادة إلى مرحلتين، بحيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في المستوطنات القائمة في أعماق الضفة الغربية، وفقاً لما يستدل من محادثات أجراها مع عدة جهات مؤخراً.

وبحسب هذا المخطط، سيتم في المرحلة الأولى فرض "السيادة الإسرائيلية" على سلسلة من المستوطنات في عمق المنطقة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وتضم هذه المنطقة نسبة 10% من أراضي الضفة الغربية.

وبعد هذه المرحلة، ستتوجه "إسرائيل" مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها إلى طاولة المفاوضات. وإذا استمر الفلسطينيون في رفض التفاوض، فسوف تقوم بضم نسبة 20% أخرى في المرحلة الثانية.