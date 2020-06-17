بومبيو: واشنطن تدرس فرض عقوبات أكثر من ذلك على الحكومة السورية

الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن "واشنطن تستهدف 39 شخصاً وكياناً في الحكومة السورية بموجب قانون قيصر بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد".

وفي كلمة له اليوم الأربعاء، أوضح بومبيو أن "المستهدفين جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية|، مضيفاً أن "واشنطن تدرس فرض عقوبات أكثر من ذلك على الحكومة السورية".

وبالتزامن مع سريان تنفيذ "قانون قيصر" الذي يهدف إلى معاقبة سوريا والمتعاونين معها اقتصادياً، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 ليرة سورية إلى 1256 ليرة للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.

وقال مصرف سوريا المركزي إن تعديل سعر الصرف الذي أجراه اليوم يهدف الى ردم الفجوة مع سعر السوق الموازية في الظروف الحالية خصوصاً مع قانون قيصر.

ويوم أمس، أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب "كانت ولا تزال الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين".

وشدد الجعفري على أنّ "اتهامات الولايات المتحدة لسوريا تأتي في وقت تنهب فيه واشنطن الثروات في سوريا".