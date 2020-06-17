رداً على أمر ترامب الرئاسي.. بيلوسي: محزن وخطير

الوقت-قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الأمر الرئاسي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب "أقل بشكلٍ محزن وخطير مما هو مطلوب لمكافحة وباء الظلم العنصري ووحشية الشرطة التي تقتل المئات من الأميركيين السود".

وأضافت بيلوسي: "يفتقر هذا القرار إلى تدابير مساءلة إلزامية ذات مغزى لإنهاء سوء السلوك".

وتابعت: "خلال هذه اللحظة من الألم القومي، يجب الإصرار على التغيير الجريء، وليس الاستسلام بخنوع إلى الحد الأدنى".

وقالت: "نحثّ الجمهوريين في الكونغرس والبيت الأبيض على الانضمام إلينا لدعم التغيير الحقيقي. الشعب الأميركي يراقب ويتوقع منا أن نجد أرضية مشتركة لإنقاذ الأرواح".

وكان ترامب قال إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق المرشح الديمقراطي جو بايدن، المنافس لترامب في الانتخابات، لم يفعلا شيئاً لإصلاح الشرطة، "وهذه الخطوة التي نقوم بها اليوم جزء من الإصلاح"، وفق تعبير ترامب.

وأضاف: "نسخّر أفضل الكوادر للعمل مع أفراد الشرطة، وسأعمل مع الكونغرس لسنّ قوانين نصل فيها إلى حل، وتقدم السلامة العامة".

ترامب أعرب عن اعتراضه أي مساعٍ لوقف تمويل الشرطة، وقال: "علينا تحسين ظروف عمل عناصرها".

واعتبر أن الأمر التنفيذي "سيشجع على التعاون بين وزارة العدل والشرطة، لإيجاد أرضية مشتركة تتعلق ببيانات عناصرها".

ووقع الرئيس الأميركي، أمس الثلاثاء، على قرار لـ"تكييف سلوك الشرطة وفق أفضل المواصفات والمعايير"، لافتاً إلى أن "الأمر التنفيذي سيشجّع على التعاون بين وزارة العدل والشرطة، لإيجاد أرضية مشتركة تتعلق ببيانات عناصرها".