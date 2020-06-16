الفياض: الحشد سيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة

الوقت-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض "أننا سنكون قريباً في نينوى لمتابعة عمليات الدمج والتسليح والدعم اللوجستي.

الفياض وخلال لقاء مع جمع من شيوخ عشائر محافظة نينوى تحت شعار "وفاء لدماء النصر" شدد على أن وجود الحشد العشائري أصبح حقيقة وسنعمل على تعزيزه.

الفياض قال إن الحشد الشعبي هو سلاح بيد جميع العراقيين وسيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة.

بالتوازي، كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة شكلت لجان لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة"، لافتاً أن" العمليات المشتركة مستمرة بالعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وتابع أن "إطلاق الصواريخ هو تصرفات فردية لا تعكس نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية وكذلك العمليات المشتركة بعدم السماح بحدوث خروقات والحفاظ على هيبة الدولة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت، بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي".