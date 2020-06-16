موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 24 شوال 1441

إخترنا لكم

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟ الوقت- جميع المعطيات تشير إلى أن هناك حرباً وشيكة في شمال غرب سوريا، بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والأتراك ومليشياتهم من جهة أخرى، وتأتي هذه التطورات بعد ان استنفزت تركيا جميع الفرص المقدمة لها فيما يخص فتح طريق "ام 4"...

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين الوقت- أساليب حكام البحرين لم تعد جديدة على الشعب البحريني وجميع محاولاتهم للنيل من صمود البحرينيين باءت بالفشل ونظرا لكثرة الفضائح التي تورط بها هذا النظام والضغوط التي تعرض لها من قبل المنظمات الانسانية والجمعيات الحقوقية حول العالم ...

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب لا يخفى على أحد ممن يشاهد وسائل الإعلام التابعة لآل سعود، حجم الاستهداف الممنهج لـ "حزب الله" اللبناني، لتشويه سمعة المقاومة، في حين

كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا والدول الخليجية كتب مركز "بيغن السادات" للدراسات الاستراتيجية مقالا بقلم الدكتور جيمس ام دورسي، وكتب دورسي، وهو عضو بارز في مركز الدراسات الصهيوني هذا ان كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا ودول الخليج

أصوات العنصرية تتفشى داخل الجيش الأمريكي؛ الاحتجاجات تنسف الاستقرار في الولايات الأمريكية الوقت- إن انتخاب رجل أسود لرئاسة منصب عسكري رفيع المستوى في الولايات المتحدة، ما هو إلا محاولة للسيطرة على غضب المتظاهرين، وهناك أيضا سبب آخر لذلك، يتمثل في الخوف من تزايد الاحتجاجات ضد العنصرية التي تفشت داخل أوساط الجيش الأمريكي.

أخبار

المندوب الروسي: الحل في سوريا يبدأ بإنهاء الاحتلال الأجنبي

المندوب الروسي: الحل في سوريا يبدأ بإنهاء الاحتلال الأجنبي

الوقت-انتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، الحصار الذي "يؤثر على

الفياض: الحشد سيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة الوقت-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض "أننا سنكون قريباً

القوات اليمنية تسيطر على أجزاء من منطقة حلحلان بمأرب الوقت-أفاد مصدر ميداني من محافظة مأرب بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على منطقتي الجفرة

الجعفري: الحصار أسلوب إرهابي تمارسه الحكومة الأميركية الوقت-تحدث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن سرقة أم

المالكي والكاظمي يؤكدان ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات الوقت- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة بطريقة عادلة ونزيهة.

ظريف: سنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع "الأص

بلدية بكين: الوضع الوبائي في العاصمة "خطير جداً" الوقت-حذر المتحدث باسم رئيس بلدية بكين تشو هيجيان، اليوم الثلاثاء، من

العيسى للمشاركين في "المنتدى الدولي للجنة اليهودية – الأميركية": نحن شركاء! الوقت-ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ الأمين العام لرابطة "العالم الإسلامي" السعودية محمد العيسى، شارك

كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تفجّر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الوقت-أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن سماع دوي انفجار وارتفاع سحب

بعد مقتل بروكس.. متظاهرون يطالبون بإصلاح الشرطة والقضاء الجنائي الوقت-نظم متظاهرون مسيرة في مدينة أتلانتا الأميركية للمطالبة بإصلاحات في صفوف الشرطة

اليمن: غارات التحالف السعودي تودي بحياة 13 يمنياً في صعدة الوقت-أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، استشهاد 13 شخصاً بينهم 4 أطفال وامرأة، في حصيلة غير نهائية ل

ظريف وأوغلو يؤكدان مواصلة التعاون بشأن أستانة والتقاء بخصوص اليمن وليبيا الوقت-ذكر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أميركية فوق بحر البلطيق (فيديو) الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من مقاتلاتها من طراز "سو-27"

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو الوقت-تظاهر المئات من البْرازيليين في ساوباولو وبرازيليا ومدن برازيلية أخرى،تضامناً مع

تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات الوقت-يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من

رئيس الموساد سيجري اتصالات لإقناع قادة في العالم العربي بخصوص الضم الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي

أميركا: ماذا حدث بين الشرطيين ورايشارد بروكس قبل إطلاق النار عليه؟ الوقت-تظاهرات عديدة شهدتها المدن الأميركية منذ مساء الجمعة في هبّة شعبية

ظريف من تركيا: العلاقات مع أنقرة وثيقة وبحاجة إلى مشاورات مستمرة الوقت-وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، العلاقات بين إيران وتركيا بأنها "طيبة ووثيقة في مختلف المجالات".

بايدن: نواجه أكبر التحديات وترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين الوقت-علقّت السفارة الأميركية في سيؤول لافتة ضخمة على مبنى بعثتها

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اليمن: غارات التحالف السعودي تودي بحياة 13 يمنياً في صعدة

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

إن ضغطت واشنطن على "الزناد" ستخرج رصاصة "إن بي تي" الإيرانيّة لتفجّر المنطقة

ظريف: سنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا

تفاصيل العمليات الميدانية المهمّة في محافظتي كركوك وديالى

العيسى للمشاركين في "المنتدى الدولي للجنة اليهودية – الأميركية": نحن شركاء!

القوات اليمنية تسيطر على أجزاء من منطقة حلحلان بمأرب

المندوب الروسي: الحل في سوريا يبدأ بإنهاء الاحتلال الأجنبي

لماذا أصبح الحشد الشعبي حديث الساعة في العراق هذه الأيام؟

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أميركية فوق بحر البلطيق (فيديو)

بعد مقتل بروكس.. متظاهرون يطالبون بإصلاح الشرطة والقضاء الجنائي

الفياض: الحشد سيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة

مشاركة سعودية-إماراتية في مؤتمر داعم للعدو الصهيونيّ و ثناءٌ على الخيانة

المالكي والكاظمي يؤكدان ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

روحاني: سنرفع قدراتنا العسكرية شاءت واشنطن أم أبت

البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

الناتو: الصين تقترب من الغرب.. وعلى بريطانيا مراجعة علاقتها بـ"هواوي"

أولمرت لصحيفة سعودية: نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة عبر خطة الضم

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا والدول الخليجية

الأنفاس الأخيرة لـ "ستارت الجديدة" .. هل ستتوصل روسيا وأمريكا إلى اتفاق؟

الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الإبراهيمي

ترامب: أسلوب "الخنق" مفهوماً!

ظريف: عصابة تتظاهر بالدبلوماسية "تبتز" المحكمة الجنائية الدولية

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين

إعلام إسرائيلي: الإمارات هي الحليف السري الاستراتيجي الأهم ومقالة العتيبة مفصليّة

المغامرة التركية في سوريا

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

أوباما يوجه أول انتقاد علني لترامب على خلفية أزمة كورونا

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

وسط أنباء عن نجاح اختبار لقاح ضد كورونا.. أسعار النفط ترتفع

آخر تطورات في ليبيا بعد 70 يومًا من الصراع؛ القوات التركية تسيطر على محافظات الزوراء والزاوية والعزيزية + صور

أفريقيا: "الملايين معرضون لفقر مدقع".. ورؤساء يتهمون الدول الغنية بالخذلان

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

الكاظمي من مقرّ "الحشد": مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث داعش

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط

السودان تتهم أثيوبيا بالتعدي على منطقة حدودية

ناقلة الوقود الإيرانية الأولى تصل إلى المياه الاقتصادية لفنزويلا

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة

الجيش الأميركي ينتشر في واشنطن... وحملة إزالة التماثيل مستمرة

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

من قتل السفير الصيني.. الكيان أم أمريكا؟

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

خفايا الصراعات القادمة في خطاب السيد حسن نصرالله

نائب يهودي ايراني يطالب يهود العالم بالبراءة من الصهيونية ومواجهتها

امارات تقیم جسر جوي لمنع انهيار حفتر.. "عيال زايد" والدور القذر في ليبيا

ميركل ترفض طلب ترامب!!

50 ولاية و 580 مدينة أمريكية تعيش في حالة اضطراب؛ لماذا توسعت رقعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟ + صور

الرئيس روحاني: انتصار الشعب اللبناني على الصهاينة اثبت بان نتيجة الكفاح هي تحقق الوعد الإلهي

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"

النهج السليم والعطاء بلا حدود؛ الإمام "الخميني" (ره) لا يزال على قيد الحياة في نفوس الملايين

أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة في قصة ناقلات النفط الايرانية

حلفاء الولايات المتحدة العرب غير قادرين على التماشي مع استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

نائب رئيس الأركان السابق: الغالبية الساحقة في الجيش الإسرائيلي ضد الضم

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الفياض: الحشد سيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة

الثلاثاء 24 شوال 1441
 
 
 
 
 
الفياض: الحشد سيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة

الفياض: الحشد سيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة

الوقت-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض "أننا سنكون قريباً

مواضيع ذات صلة

لماذا أصبح الحشد الشعبي حديث الساعة في العراق هذه الأيام؟

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

الكاظمي من مقرّ "الحشد": مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث داعش

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض "أننا سنكون قريباً في نينوى لمتابعة عمليات الدمج والتسليح والدعم اللوجستي.

الفياض وخلال لقاء مع جمع من شيوخ عشائر محافظة نينوى تحت شعار "وفاء لدماء النصر" شدد على أن وجود الحشد العشائري أصبح حقيقة وسنعمل على تعزيزه.

الفياض قال إن الحشد الشعبي هو سلاح بيد جميع العراقيين وسيكون الذراع الأقوى بيد العمليات المشتركة.

بالتوازي، كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة شكلت لجان لملاحقة الجهات التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتقديمها للعدالة"، لافتاً أن" العمليات المشتركة مستمرة بالعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وتابع أن "إطلاق الصواريخ هو تصرفات فردية لا تعكس نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية وكذلك العمليات المشتركة بعدم السماح بحدوث خروقات والحفاظ على هيبة الدولة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت، بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق بغداد الحشد الشعبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء