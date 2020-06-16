الجعفري: الحصار أسلوب إرهابي تمارسه الحكومة الأميركية

الوقت-تحدث مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن سرقة أميركا لمئتي ألف برميل من النفط يومياً وآلاف أطنان القطن وحرق حقول القمح وسرقة ملايين رؤوس الماشية في سوريا، متسائلاً عن أي فخر يدعونه بإسقاط قيمة العملة الوطنية وإفقار السوريين.

أوضح الجعفري في كلمة له أن "الحصار أسلوب إرهابي تمارسه الحكومة الأميركية وهو منافٍ لكل مزاعم بالحرص على رخاء السوريين".

كما تطرق الجعفري إلى تصريحات المبعوث الأميركي جيمس جفري الأخيرة حول محاصرة سوريا بهدف إسقاط النظام فيها، قائلاً إنه "يمثّل وجهة نظر "إسرائيل" الرامية إلى الهيمنة على المنطقة، والأميركيون يدعمون الإحتلالات الإسرائيلية والتركية بشكل معيب".

كذلك، هاجم دخول وزير الدفاع ورئيس الإستخبارات التركيين لتعزيز إحتلالهم مع المجموعات الإرهابية وفرض العملة التركية في أراضي سوريا، ووضعه في خانة التماهي مع الإحتلال الإسرائيلي وكلاهما يخدم سيدهم الأميركي المشترك.

وطلب الجعفري من الأمانة العامة للأمم المتحدة إعداد تقرير مفصّل عن كيفية انسجام العقوبات القسرية الأميركية والأوروبية مع تطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة.

من جهته، قال المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون إن العقوبات الأميركية التي يبدأ العمل بها غداً تضعف الوضع الاقتصادي أكثر.

وفي كلمة له أوضح بيدرسون "إذا لم يجرِ احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا فإن المجاعة تدق الأبواب"، آملاً بعقد جلسة سياسية في جنيف حول سوريا في أواخر آب /أغسطس المقبل.