المالكي والكاظمي يؤكدان ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات

الوقت- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة بطريقة عادلة ونزيهة.

وقال مكتب المالكي، في بيان ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء بحث في مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية، وتداعيات تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط".

واكد المالكي "ضرورة ان تتخذ الحكومة معالجات سريعة تجاه القضايا التي لها علاقة بالواقع الأمني والصحي والاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة"، مشيرا الى "أهمية تحقيق الوفاق السياسي بين الكتل والمكونات ليتحمل الجميع مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات وفرض الامن والالتزام بالقانون".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على "اهمية حماية المجتمع من استهداف قيمه وأخلاقه والحفاظ على القيم المجتمعية والإسلامية من اجل الحصول على نظام سياسي متين وعملية سياسية مستقرة قادرة على تجاوز الصعوبات المركبة والمتراكمة".

بدوره، اكد رئيس مجلس الوزراء "حرصه على التواصل مع القوى السياسية من اجل تجاوز التحديات التي يمر بها العراق، وتوحيد الجهود من اجل تحقيق مصلحة المواطن".