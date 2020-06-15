تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 24 شوال 1441

إخترنا لكم

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين الوقت- أساليب حكام البحرين لم تعد جديدة على الشعب البحريني وجميع محاولاتهم للنيل من صمود البحرينيين باءت بالفشل ونظرا لكثرة الفضائح التي تورط بها هذا النظام والضغوط التي تعرض لها من قبل المنظمات الانسانية والجمعيات الحقوقية حول العالم ...

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب لا يخفى على أحد ممن يشاهد وسائل الإعلام التابعة لآل سعود، حجم الاستهداف الممنهج لـ "حزب الله" اللبناني، لتشويه سمعة المقاومة، في حين

كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا والدول الخليجية كتب مركز "بيغن السادات" للدراسات الاستراتيجية مقالا بقلم الدكتور جيمس ام دورسي، وكتب دورسي، وهو عضو بارز في مركز الدراسات الصهيوني هذا ان كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا ودول الخليج

أصوات العنصرية تتفشى داخل الجيش الأمريكي؛ الاحتجاجات تنسف الاستقرار في الولايات الأمريكية الوقت- إن انتخاب رجل أسود لرئاسة منصب عسكري رفيع المستوى في الولايات المتحدة، ما هو إلا محاولة للسيطرة على غضب المتظاهرين، وهناك أيضا سبب آخر لذلك، يتمثل في الخوف من تزايد الاحتجاجات ضد العنصرية التي تفشت داخل أوساط الجيش الأمريكي.

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟ ضجت المواقع الإخبارية بالشكر الذي وجهه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير" خالد بن سلمان بن عبد العزيز"، للمملكة المتحدة بسبب إرسالها قوات ومنظومات دفاعية عسكرية

أخبار

اليمن: غارات التحالف السعودي تودي بحياة 13 يمنياً في صعدة

اليمن: غارات التحالف السعودي تودي بحياة 13 يمنياً في صعدة

الوقت-أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، استشهاد 13 شخصاً بينهم 4 أطفال وامرأة، في حصيلة غير نهائية ل

ظريف وأوغلو يؤكدان مواصلة التعاون بشأن أستانة والتقاء بخصوص اليمن وليبيا الوقت-ذكر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أميركية فوق بحر البلطيق (فيديو) الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من مقاتلاتها من طراز "سو-27"

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو الوقت-تظاهر المئات من البْرازيليين في ساوباولو وبرازيليا ومدن برازيلية أخرى،تضامناً مع

تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات الوقت-يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من

رئيس الموساد سيجري اتصالات لإقناع قادة في العالم العربي بخصوص الضم الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي

أميركا: ماذا حدث بين الشرطيين ورايشارد بروكس قبل إطلاق النار عليه؟ الوقت-تظاهرات عديدة شهدتها المدن الأميركية منذ مساء الجمعة في هبّة شعبية

ظريف من تركيا: العلاقات مع أنقرة وثيقة وبحاجة إلى مشاورات مستمرة الوقت-وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، العلاقات بين إيران وتركيا بأنها "طيبة ووثيقة في مختلف المجالات".

بايدن: نواجه أكبر التحديات وترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين الوقت-علقّت السفارة الأميركية في سيؤول لافتة ضخمة على مبنى بعثتها

مغردون: ترامب ليس على ما يرام! الوقت-نشر ناشط على موقع تويتر فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترام

إعلام إسرائيلي: آن الأوان لتفكيك الحكومة مع غانتس الوقت-أفاد "التلفزيون الإسرائيلي" نقلاً عن مصادر رفيعة في حزب الليكود تأكيدها أن الوقت قد

"تسنيم": حزب الله هو من اعتقل الجاسوس محمود موسوي مجد الوقت-نشرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء معلومات جديدة عن الجاسوس محمود موسوي

ماكرون مجدداً: لن نتساهل مع العنصرية الوقت-أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده "لن تتساهل" مع العنصرية". وأضاف،

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد الوقت- استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية.

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم الوقت-أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين الوقت-تتفاقم المخاوف في الصين من "الموجة الثانية" لفيروس كورونا مع إعلان السلطات

إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا الوقت-أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن 3 عناصر من الحراس

شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس الوقت-قال المتحدث باسم شرطة أتلانتا كارلوس كامبوس لشبكة "سي أن أن"، إن الشرطي

أميركا: مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء برصاص شرطيّ في أتلانتا الوقت-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن مكتب التحقيقات في مدينة أتلانتا بولاية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا والدول الخليجية

المغرب والجرائر على صفيح ساخن والكعكة الليبية تتقدّمهما.. من سيصل أولاً؟

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

ما الذي يحدث في سياتل؟

"تسنيم": حزب الله هو من اعتقل الجاسوس محمود موسوي مجد

بايدن: نواجه أكبر التحديات وترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية

إعلام إسرائيلي: آن الأوان لتفكيك الحكومة مع غانتس

ظريف من تركيا: العلاقات مع أنقرة وثيقة وبحاجة إلى مشاورات مستمرة

التماثيل التي يتم إسقاطها.. هل سيتمّ القضاء على العنصريّة البنيويّة في الغرب؟

تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات

الإمارات وسياسة ازدواجية المعايير حيال خطة الضم الصهيونية

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

أصوات العنصرية تتفشى داخل الجيش الأمريكي؛ الاحتجاجات تنسف الاستقرار في الولايات الأمريكية

أميركا: ماذا حدث بين الشرطيين ورايشارد بروكس قبل إطلاق النار عليه؟

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

ما الذي يحدث في سياتل؟

إعلام إسرائيلي: آن الأوان لتفكيك الحكومة مع غانتس

ظريف من تركيا: العلاقات مع أنقرة وثيقة وبحاجة إلى مشاورات مستمرة

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

أصوات العنصرية تتفشى داخل الجيش الأمريكي؛ الاحتجاجات تنسف الاستقرار في الولايات الأمريكية

أميركا: ماذا حدث بين الشرطيين ورايشارد بروكس قبل إطلاق النار عليه؟

كورونا زادت من فجوة العلاقات بين أمريكا والدول الخليجية

المغرب والجرائر على صفيح ساخن والكعكة الليبية تتقدّمهما.. من سيصل أولاً؟

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

"تسنيم": حزب الله هو من اعتقل الجاسوس محمود موسوي مجد

بايدن: نواجه أكبر التحديات وترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية

التماثيل التي يتم إسقاطها.. هل سيتمّ القضاء على العنصريّة البنيويّة في الغرب؟

تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات

الإمارات وسياسة ازدواجية المعايير حيال خطة الضم الصهيونية

قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ تعتقل 5 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة المحتلتين

هل تقبل السعودية الحوار مع "أنصار الله" وانهاء الحرب؟

الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي

خلافات طالبان مع الحكومة الأفغانية أكبر من خلافاتها مع أمريكا

الجيش الأميركي ينتشر في واشنطن... وحملة إزالة التماثيل مستمرة

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟

بيونغ يانغ للأميركيين: لا تدسوا أنوفكم كي لا تواجهوا أموراً غير سارة!

البيت الأبيض: ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب

أولمرت لصحيفة سعودية: نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة عبر خطة الضم

العاروري: إشعال الفتنة الطائفية في لبنان من مصلحة "إسرائيل" وأميركا

سد النهضة والدور الاسرائيلي في حوض النيل

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

الأمم المتحدة: قلقون من القرار الأميركي ضد "الجنائية الدولية"

ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان العراق تعويضها

عشرات الآلاف يشاركون باحتجاجات ضد العنصرية في باريس ولندن

ظريف: عصابة تتظاهر بالدبلوماسية "تبتز" المحكمة الجنائية الدولية

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة

ايران تصنّع محركات للطائرات المدنية

"المونيتور": الصين تبدي اهتماماً أكبر بسوريا في ظل التوتر مع أميركا

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

تحرك روسي صيني في الأمم المتحدة: لمواجهة تفعيل العقوبات على طهران

بيونغ يانغ تقطع "الخطوط الساخنة" مع سيول

السعودیة تلعب مع مشاعر المسلمين.. بعد فشل مشروع الضم يدعون للوقوف بوجهه!

طرقات البيت الأبيض مغلقة... وتكساس تشيّع فلويد اليوم

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين

ترامب يشكك: سقوط متظاهر مسنّ أرضاً على يد الشرطة حادث ملفق

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

السلطات البحرينية تطلق سراح الناشط نبيل رجب

ماذا يعني ضم "اسرائيل" لمنطقة الأغوار؟

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

رسائل خطاب الاخیر للسید حسن نصرالله: الكيان يلعب في الوقت الضائع وقوّة المُقاومة تتعاظم

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

بكين تتهم ترامب بـ"التهرّب من المسؤولية" حيال منظمة الصحة العالمية

"خطاب لديكتاتور".. بايدن وأعضاء في الكونغرس يهاجمون أداء ترامب

كورونا يتجاوز الـ 5 ملايين إصابة في دول العالم

كورونا.. أكثر من 4 مليون إصابة حول العالم وأميركا في صدارة الوفيات

4 شهداء و18 جريحا في مجزرة بالحديدة في اليمن

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي

خفايا اعادة احياء "داعش" على الحدود السورية_العراقية

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القدس العالمي

خفايا اعادة احياء "داعش" على الحدود السورية_العراقية

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

امارات تقیم جسر جوي لمنع انهيار حفتر.. "عيال زايد" والدور القذر في ليبيا

خطة انتعاش أوروبية بقيمة 750 مليار يورو للنهوض بالاقتصاد

أعمال شغب في الإمارات.. هل هي بداية النهاية؟

موقع اخباري أمريكي؛ السلوك الوحشي والعنصري للشرطة الأمريكية له جذور صهيونية

كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

المغامرة التركية في سوريا

التاريخ الثائر للضفة الغربية؛ كل شيء جاهز للحرب

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

الإثنين 23 شوال 1441
 
 
 
 
 
تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

تظاهرات ضخمة في البرازيل ضدّ العنصرية وتنديداً بسياسة بولسونارو

الوقت-تظاهر المئات من البْرازيليين في ساوباولو وبرازيليا ومدن برازيلية أخرى،تضامناً مع

مواضيع ذات صلة

ماذا حدث في تشييع جنازة جورج فلويد؟

"غرافيتي" لفلويد ... من الشعب الفلسطيني المضطهد إلى المضطهدين الأميركيين

طرقات البيت الأبيض مغلقة... وتكساس تشيّع فلويد اليوم

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-تظاهر المئات من البْرازيليين في ساوباولو وبرازيليا ومدن برازيلية أخرى،تضامناً مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضدّ العنصرية وتنديداً بممارسات الشرطة ضدّ المواطنين في البلاد، واحتجاجاً على سياسة رئيس البلاد جايير بولسونارو.

ورفع المتظاهرون شعارات تندّد بسياسة حكومة بولسونارو، كما حملوا شعار "حياة السود مهمّة".

وللأسبوع الثالث على التوالي، اجتذبت الجماعات المعارضة لحكومة الرئيس بولسونارو، بما في ذلك نشطاء مجموعة "حياة السود مُهمة"، ومجموعات مشجعي كرة القدم، واليساريين، حشدًا إلى شارع باوليستا الشهير. وحمل البعض لافتات تدعو بولسونارو إلى الاستقالة.

في الوقت نفسه، تجمع حشد من مؤيدي الحكومة في وسط ساوباولو، ودعا مؤيدو بولسونارو إلى إنهاء إجراءات العزل الاجتماعي بسبب فيروس كورونا، وسط انتقادات للمحكمة البرازيلية العليا.

وكانت المحكمة على خلاف مع الرئيس البرازيلي بشأن نشر مقطع فيديو لبولسونارو استخدم خلاله الألفاظ النابية لوصف مسؤولي الحكومة المحلية، وسماحها بالتحقيق مع حلفاء بولسونارو.

وفي العاصمة برازيليا، وقّع حاكم المقاطعة الفيدرالية، إيبانيس روشا، مرسوماً مساء السبت يحظر على الناس والسيارات التواجد في داخل محيط المبان الحكومية، حيث كان من المفترض أن يتم التجمع.

ومع ذلك، تجمّع أنصار بولسونارو في ساحة كبيرة بالقرب من المباني الحكومية الفيدرالية وتم تفريقهم لاحقاً من قبل الشرطة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

البرازيل أمريكا العنصرية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء