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أخبار

تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات

الإثنين 23 شوال 1441
 
 
 
 
 
تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات

تجدد الإصابات بكورونا في الصين وأميركا تحقق أدنى حصيلة وفيات

الوقت-يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من

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الوقت-يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 8 ملايين إصابة. فيما زادت حصيلة الوفيات على 435 ألفاً.

الصين أعلنت عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي، ووضع 10 أحياء إضافية في بكين قيد الحجر الصحي، ما يثير المخاوف من موجة ثانية من الوباء، بحسب ما أعلنت البلدية اليوم الإثنين.

وأفادت الصين عن 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس بينها 36 في بكين، حيث رصدت بؤرة جديدة للمرض مرتبطة بسوق غذائي. في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في العاصمة الصينية.

وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزاً في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص.

وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفاً آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

وفي المجموع، هناك حالياً 177 شخصاً مصابين بالفيروس في الصين - إثنان حالتهما خطرة - وهو المعدّل الأعلى للإصابات منذ أوائل أيّار/مايو.

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر 2019 في ووهان (وسط)، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلّية في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة أثار قلقاً واسعاً وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

ويُعدّ تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقاً لبقيّة العالم، إذ يُلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أميركا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.

وفي الولايات المتّحدة سجل 382 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء نشرته الأحد جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وبذلك، يرتفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 115,729.

ومنذ نهاية شهر أيّار/مايو، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الجامعة أنّ الولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيّات وكذلك الإصابات التي بلغت 2,093,335.

وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة يوم أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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