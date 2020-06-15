بايدن: نواجه أكبر التحديات وترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية

الوقت-قال نائب الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن، إن بلاده تواجه واحداً من أكبر التحديات في تاريخها، مشيراً إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب "لا يرقى إلى مستوى المسؤولية".

وكتب بايدن على "تويتر"، أمس الأحد: "في الوقت الحالي، تواجه الولايات المتحدة الأميركية، أعظم التحديات عبر تاريخ الأمة الأميركية"، مضيفاً: "أصبح واضحاً أن ترامب، لا يرقى إلى مستوى مسؤولية المنصب الذي يشغله". وتابع: "نريد أن يكون لدينا قائد في هذا الوقت".

ويواجه ترامب، الرئيس الجمهوري، انتقادات حادة من السيناتور جو بايدن، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويعتبر بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن ترامب الذي يأمل في الحصول على فترة رئاسية ثانية، لم يدر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالصورة الصحيحة. واعتبر أن "الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم دفعوا ثمن تجاهل ترامب للتحذيرات، وما كانت الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا فشل ترامب في الاستجابة للتحذيرات".

بايدن عبّر في وقت سابق عن قلقه من أنّ الرئيس دونالد ترامب سيحاول "سرقة" انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيراً إلى ثقته من أنّ جنود الجيش "سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة".