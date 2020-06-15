هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

الوقت-علقّت السفارة الأميركية في سيؤول لافتة ضخمة على مبنى بعثتها تحمل عبارة "حياة السود مهمّة" ونشرت صورة لها على "تويتر".

السفارة وفي تغريدة على "تويتر" أعلنت عن تضامنها مع المتظاهرين، وأضافت أن "هذه اللافتة تظهر دعمها لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة وللسعي نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً".

من جهته، أعاد السفير الأميركي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة قائلاً إن: "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوّعة وتكتسب قوتها من هذا التنوّع".

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأميركية عشرات المحتجين في مدينة اتلانتا بعد ليل طويل من الاحتجاجات والصدامات على خلفية مقتل الشاب الأميركي الأفريقي رايتشارد بروكس بعدما أطلق رجال الشرطة النار عليه خلال مطاردته خارج أحد المطاعم، وقد أحرق المحتجون الغاضبون المطعم حيث قتل الشاب.

وقبل بضعة أسابيع أثار مقتل الأميركي جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينابوليس، داس على رقبته حتى الموت، موجة من الاحتجاجات في داخل الولايات المتحدة وخارجها.