مغردون: ترامب ليس على ما يرام!

الوقت-نشر ناشط على موقع تويتر فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يشرب الماء، وكيف أنه أمسك الكأس بيديه الاثنتين ولاحقاً كيف ينتقل على ممر بشكل بطيء، خلال تواجده في أكاديمية عسكرية بمناسبة ذكرى تأسيسي الجيش الأميركي.

هذا الفيديو الذي انتشر لترامب دفع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التغريد عبر هاشتاغ "ترامب ليس على ما يرام".

الرئيس الأميركي رد على هذا الفيديو عبر تويتر، قائلاً إنّ "الطريقة التي ينزل بها الرئيس أوباما على درجات سلّم الطائرة الرئاسية، ويقفز على طول الطريق، هي غير ذكية وغير رئاسية. لا تسقط!".

وفي تغريدة ثانية، قال ترامب "كان المنحدر الذي نزلت منه بعد خطاب ويست بوينت طويلاً جداً وحاداً، ولم يكن به درابزين، والأهم من ذلك، كان زلقاً للغاية. آخر شيء كنت سأفعله هو "الوقوع" ليستمتع جماعة الأخبار المزيفة. آخر عشرة أقدام ركضت فيها إلى الأرض".