موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 23 شوال 1441

إخترنا لكم

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب لا يخفى على أحد ممن يشاهد وسائل الإعلام التابعة لآل سعود، حجم الاستهداف الممنهج لـ "حزب الله" اللبناني، لتشويه سمعة المقاومة، في حين

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟ ضجت المواقع الإخبارية بالشكر الذي وجهه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير" خالد بن سلمان بن عبد العزيز"، للمملكة المتحدة بسبب إرسالها قوات ومنظومات دفاعية عسكرية

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟ الوقت- مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" في الـ17 من الشهر الحالي يشتد الخناق على الشعب السوري الذي لايزال يقاوم منذ 9 سنوات وحتى كتابة هذه السطور ولم تستطع الولايات المتحدة ولا غيرها ارضاخه لا بالترغيب ولا بالترهيب ولكن واشنطن هذه المرة تلعب لعبة قذرة تستهدف من ...

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية بما لا يعي السيد أشتية أنّ إعلان قيام الدولة الفلسطينية في هذه الظروف من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية أكثر من فائدتها، فالأمر لا يتمُّ بين

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة حكومة الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والکيان الصهيوني، التي فشلت في هزيمة المقاومة اللبنانية على الأرض، من أجل خلق الفوضى في لبنان وإضعاف حزب الله، وجَّهت خططها نحو زعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الحكومات المركزية في لبنان، عبر تفجير المشاكل الاقتصادية في هذا البلد.

أخبار

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

الوقت-علقّت السفارة الأميركية في سيؤول لافتة ضخمة على مبنى بعثتها

مغردون: ترامب ليس على ما يرام! الوقت-نشر ناشط على موقع تويتر فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترام

إعلام إسرائيلي: آن الأوان لتفكيك الحكومة مع غانتس الوقت-أفاد "التلفزيون الإسرائيلي" نقلاً عن مصادر رفيعة في حزب الليكود تأكيدها أن الوقت قد

"تسنيم": حزب الله هو من اعتقل الجاسوس محمود موسوي مجد الوقت-نشرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء معلومات جديدة عن الجاسوس محمود موسوي

ماكرون مجدداً: لن نتساهل مع العنصرية الوقت-أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده "لن تتساهل" مع العنصرية". وأضاف،

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد الوقت- استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية.

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم الوقت-أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين الوقت-تتفاقم المخاوف في الصين من "الموجة الثانية" لفيروس كورونا مع إعلان السلطات

إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا الوقت-أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن 3 عناصر من الحراس

شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس الوقت-قال المتحدث باسم شرطة أتلانتا كارلوس كامبوس لشبكة "سي أن أن"، إن الشرطي

أميركا: مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء برصاص شرطيّ في أتلانتا الوقت-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن مكتب التحقيقات في مدينة أتلانتا بولاية

قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ تعتقل 5 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة المحتلتين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل، من محافظتي القدس المحتلة وبيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم.

المنظمات الإنسانية تحذر من استمرار فقدان الأرواح في اليمن الوقت-حذّرت المنظمات الانسانية من فقدان أرواحٍ لا حصر لها بسبب قرب انهيار النظام الصحي في اليمن

حزب الله العراق: إذا حاولت أميركا الالتفاف على قرار البرلمان فإن ذلك سيكلفها الكثير الوقت-حذّرت كتائب حزب الله العراق الولايات المتحدة من أنها إذا حاولت الالتفاف

دياب: الدولة ليست مفلسة ولن نسمح بأن تضيع ودائع الناس الوقت-أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن "حملات التشويه والتحامل

عشرات الآلاف يشاركون باحتجاجات ضد العنصرية في باريس ولندن الوقت-في سياق التظاهرات المناهضة للعنصرية، تنطلق بعد ظهر اليومِ تظاهرات احتجاجية

محتجون يكذّبون تغريدة لترامب عن محاصرة وحرق "إرهابيين" لسياتل الوقت-تناقلت بعض الصحف الأميركية أخباراً تفيد بأن مدينة سياتل تقع تحت الحصار،

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم "بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الإبراهيمي الوقت-هاجمَتْ مجموعة من المستوطِنين فجر اليوم السبت، منازل المواطنين

الحوثي: مستعدون للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

الأنفاس الأخيرة لـ "ستارت الجديدة" ؛ هل ستتوصل روسيا وأمريكا إلى اتفاق؟

هكذا تضامنت السفارة الأميركية في سيؤول مع المتظاهرين

أميركا: مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء برصاص شرطيّ في أتلانتا

قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ تعتقل 5 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة المحتلتين

إعلام إسرائيلي: آن الأوان لتفكيك الحكومة مع غانتس

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين

هل تقبل السعودية الحوار مع "أنصار الله" وانهاء الحرب؟

اتفاق سرّي للقاعدة في اليمن مع السعودية بعلم أمريكا

ديون أمريكا غير المدفوعة للعراق في المفاوضات الاستراتيجية

"تسنيم": حزب الله هو من اعتقل الجاسوس محمود موسوي مجد

منظمة التعاون الإسلامي رهينة الدول العربية الخائنة

ماكرون مجدداً: لن نتساهل مع العنصرية

شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس

برلمان تونس يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

تحرك روسي صيني في الأمم المتحدة: لمواجهة تفعيل العقوبات على طهران

روحاني: سنرفع قدراتنا العسكرية شاءت واشنطن أم أبت

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

وصول طائرة إيرانية محملة بمساعدات إنسانية إلى فنزويلا

"كورونا" في اليمن؛ جائحة أكثر فتكًا من الأسلحة التي في أيدي المعتدين

الجيش الأميركي ينتشر في واشنطن... وحملة إزالة التماثيل مستمرة

"غرافيتي" لفلويد ... من الشعب الفلسطيني المضطهد إلى المضطهدين الأميركيين

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

لـ"مواجهة روسيا".. البنتاغون يقدم 250 مليون دولار إلى أوكرانيا

"المونيتور": الصين تبدي اهتماماً أكبر بسوريا في ظل التوتر مع أميركا

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

غانتس يدرس خطة "الضم" مع المستوطنات: نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

موسم جديد من الإصلاحات المتسلسلة في الحشد الشعبي؛ الأهداف والنتائج

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

أفريقيا تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

آخر تطورات في ليبيا بعد 70 يومًا من الصراع؛ القوات التركية تسيطر على محافظات الزوراء والزاوية والعزيزية + صور

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

من هو رئيس مجلس الشورى الجديد محمد باقر قاليباف؟

رودسكوي: زيادة كبيرة في النشاط العسكري لـ"الناتو" قرب حدودنا

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

مركز "واشنطن" للأبحاث؛ فيروس "كورونا" يغير قواعد الاشتباكات على جبهات القتال في الشرق الاوسط

ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ماكرون مجدداً: لن نتساهل مع العنصرية

الإثنين 23 شوال 1441
 
 
 
 
 
ماكرون مجدداً: لن نتساهل مع العنصرية

ماكرون مجدداً: لن نتساهل مع العنصرية

الوقت-أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده "لن تتساهل" مع العنصرية". وأضاف،

مواضيع ذات صلة

عشرات الآلاف يشاركون باحتجاجات ضد العنصرية في باريس ولندن

فيينا: عشرات الآلاف يتضاهرون ضد العنصرية في أميركا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده "لن تتساهل" مع العنصرية". وأضاف، لكن "الجمهورية لن تمحو أي أثر أو اسم من تاريخها"، وذلك تعليقاً على خروج سلسلة تظاهرات في فرنسا في ضوء احتجاجات في الولايات المتحدة تخللها تدمير معالم اعتبرت رمزاً للعنصرية.

وقال الرئيس الفرنسي "لن نتساهل مع العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، سنتخذ قرارات جديدة من أجل المساواة"، محذراً في الوقت نفسه من "إعادة كتابة خاطئة أو قائمة على الكراهية للماضي".

وتجمعت العشرات من سيارات الشرطة عند قوس النصر في وسط باريس، أمس السبت، في تحدّ للحكومة، بعد أيام من تعهّد السلطات "بعدم التسامح نهائياً" مع العنصرية بين موظفي إنفاذ القانون.

وسبق أن ندد ماكرون بالعنصرية في عدة مناسبات، مشيراً إلى "أنها وباء يعد خيانة للميثاق الجمهوري، وآفة تطاول المجتمع برمته".

ودعا يوم الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسم الحكومة، إلى "تشديد التحرك ضد العنصرية، وعدم التساهل في هذا الموضوع"، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن "الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام لا يمكن انتقاد أدائها"، وذلك في وقت انطلقت تظاهرات في مدينة ليل حيث تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية للاحتجاج على العنصرية ووحشية الشرطة وقد جرت مواجهات بينهم وبين الشرطة الفرنسية التي حاصرت المتظاهرين وأطلقتْ باتجاههم  الغاز المُسيل للدموع.

من جهته، كان وزير الداخلية الفرنسي أكد أنه سينظر بشكلٍ منهجي في وقف أيّ شرطي عن العمل في حال الاشتباه بارتكابه أي فعل عنصري، معلناً أنه لن يتم تدريس سياسة "الختق" بعد الآن في مدارس الشرطة والدرك.

وطالب الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي رئيس الحكومة إدوارد فيليب، "بتقديم اقتراحات عمليّة وسريعة للرد على مطالب المحتجين من الأقليّات".

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس،مواجهات عنيفة  بين الشرطة ومتظاهرين، بدعوة من عائلة "أداما تراوري" الشاب ذي البشرة السمراء، الذي توفي في 2016 بعد توقيفه، وتضامناً مع المحتجين على عنف الشرطة الأميركية.

وتقول جماعات حقوقية إن وفاة فلويد أثارت نقاشات في جميع أنحاء العالم بشأن سلوكيات الشرطة، وفي فرنسا على وجه الخصوص حيث تُوجه اتهامات للشرطة بالتعامل بوحشية وعنصرية مع مقيمين ينحدر معظمهم من أصول مهاجرة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العنصرية فرنسا أمريكا فلويد ماكرون

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء