موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 22 شوال 1441

إخترنا لكم

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب لا يخفى على أحد ممن يشاهد وسائل الإعلام التابعة لآل سعود، حجم الاستهداف الممنهج لـ "حزب الله" اللبناني، لتشويه سمعة المقاومة، في حين

بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟ ضجت المواقع الإخبارية بالشكر الذي وجهه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير" خالد بن سلمان بن عبد العزيز"، للمملكة المتحدة بسبب إرسالها قوات ومنظومات دفاعية عسكرية

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟ الوقت- مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" في الـ17 من الشهر الحالي يشتد الخناق على الشعب السوري الذي لايزال يقاوم منذ 9 سنوات وحتى كتابة هذه السطور ولم تستطع الولايات المتحدة ولا غيرها ارضاخه لا بالترغيب ولا بالترهيب ولكن واشنطن هذه المرة تلعب لعبة قذرة تستهدف من ...

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية بما لا يعي السيد أشتية أنّ إعلان قيام الدولة الفلسطينية في هذه الظروف من شأنه الإضرار بالقضية الفلسطينية أكثر من فائدتها، فالأمر لا يتمُّ بين

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة حكومة الولايات المتحدة إلى جانب السعودية والکيان الصهيوني، التي فشلت في هزيمة المقاومة اللبنانية على الأرض، من أجل خلق الفوضى في لبنان وإضعاف حزب الله، وجَّهت خططها نحو زعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الحكومات المركزية في لبنان، عبر تفجير المشاكل الاقتصادية في هذا البلد.

أخبار

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

الوقت- استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية.

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم الوقت-أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين الوقت-تتفاقم المخاوف في الصين من "الموجة الثانية" لفيروس كورونا مع إعلان السلطات

إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا الوقت-أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن 3 عناصر من الحراس

شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس الوقت-قال المتحدث باسم شرطة أتلانتا كارلوس كامبوس لشبكة "سي أن أن"، إن الشرطي

أميركا: مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء برصاص شرطيّ في أتلانتا الوقت-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن مكتب التحقيقات في مدينة أتلانتا بولاية

قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ تعتقل 5 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة المحتلتين الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل، من محافظتي القدس المحتلة وبيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم.

المنظمات الإنسانية تحذر من استمرار فقدان الأرواح في اليمن الوقت-حذّرت المنظمات الانسانية من فقدان أرواحٍ لا حصر لها بسبب قرب انهيار النظام الصحي في اليمن

حزب الله العراق: إذا حاولت أميركا الالتفاف على قرار البرلمان فإن ذلك سيكلفها الكثير الوقت-حذّرت كتائب حزب الله العراق الولايات المتحدة من أنها إذا حاولت الالتفاف

دياب: الدولة ليست مفلسة ولن نسمح بأن تضيع ودائع الناس الوقت-أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن "حملات التشويه والتحامل

عشرات الآلاف يشاركون باحتجاجات ضد العنصرية في باريس ولندن الوقت-في سياق التظاهرات المناهضة للعنصرية، تنطلق بعد ظهر اليومِ تظاهرات احتجاجية

محتجون يكذّبون تغريدة لترامب عن محاصرة وحرق "إرهابيين" لسياتل الوقت-تناقلت بعض الصحف الأميركية أخباراً تفيد بأن مدينة سياتل تقع تحت الحصار،

"بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم "بعد الإعتداء عليه".. ترودو يدعو إلى فتح تحقيق بقضية الزعيم آلن آدم

الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الإبراهيمي الوقت-هاجمَتْ مجموعة من المستوطِنين فجر اليوم السبت، منازل المواطنين

الحوثي: مستعدون للذهاب إلى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب الوقت-أعلنت دار النشر "سايمون وشوستر" الأميركية أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

ترامب مهاجماً أوباما: سلّمني جيشاً قديماً!

الرئيس اللبناني: ارتفاع سعر صرف الدولار يؤشر إلى مخطط مرسوم للبلد الوقت-أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ المصرف المركزي سيضخ دولارات في

العتيبة يشرح سبب نشر مقالته في "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الوقت-قال وزير الدولة، والسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، إنه يعتقد بأنه "من الصحيح ا

الحرس الوطني الأميركي يخفض وجود قواته 50% بعد أيام من الاحتجاجات الوقت-أعلنت قيادة الحرس الوطني الأميركي عن تخفيض عديد قواتها في مختلف ال

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إتفاق سري للقاعدة في اليمن مع السعودية بعلم الولايات المتحدة

أميركا: مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء برصاص شرطيّ في أتلانتا

إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

حزب الله العراق: إذا حاولت أميركا الالتفاف على قرار البرلمان فإن ذلك سيكلفها الكثير

منظمة التعاون الإسلامي رهينة الدول العربية الخائنة

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين

قوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ تعتقل 5 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة المحتلتين

الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

الأنفاس الأخيرة لـ "ستارت الجديدة" ؛ هل ستتوصل روسيا وأمريكا إلى اتفاق؟

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

ماذا حدث في تشييع جنازة جورج فلويد؟

الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي

محتجون يكذّبون تغريدة لترامب عن محاصرة وحرق "إرهابيين" لسياتل

شرطة أتلانتا تعلن إقصاء الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي رايشارد بروكس

هل تقبل السعودية الحوار مع "أنصار الله" وانهاء الحرب؟

إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ"قيصر"؟

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

روحاني: سنرفع قدراتنا العسكرية شاءت واشنطن أم أبت

الناتو: الصين تقترب من الغرب.. وعلى بريطانيا مراجعة علاقتها بـ"هواوي"

بيونغ يانغ للأميركيين: لا تدسوا أنوفكم كي لا تواجهوا أموراً غير سارة!

موسوي: من واجبنا سماع صرخات الشعب الأميركي ضد الظلم

بعد الهزائم المتلاحقة.. مبادرة سياسية مصرية مع حفتر وصالح

ترامب يرفض إزالة أسماء الجنرالات: إحترموا الجيش!

"المونيتور": الصين تبدي اهتماماً أكبر بسوريا في ظل التوتر مع أميركا

وزير الخارجية الألماني: الاتحاد الأوروبي ونحن ضد "خطة الضم"

آخر التطورات في ليبيا؛ القوات المدعومة من أنقرة تقترب من النصر و"حفتر" ينتظر معجزة من روسيا + صور

جونسون: الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أفسدتها أعمال البلطجة

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

العالِم مجيد طاهري في طهران بعد اعتقاله في الولايات المتحدة

إلى متى ستبقى إسرائيل على قيد الحياة.. نبوءة غربية ترسم نهايتها

من قتل السفير الصيني.. الكيان أم أمريكا؟

ترامب: افتحوا دور العبادة.. أمريكا بحاجة لمزيد من الصلاة!

مقبرة الدواعش الجديدة في العراق، جنوب صلاح الدين وغرب العاصمة بغداد

إنشاء سفارة افتراضية في فلسطين، مبادرة طهران العالمية عشية يوم القدس

رسالة اللواء "باقري" بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني؛ القوات المسلحة سترد بشكل حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو

الحشد الشعبي يوجّه لمقاضاة "MBC" لـ"إساءتها" لتاريخ أبو مهدي المهندس

العلاقات الأردنية - الاسرائيلية في ضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة

ما هو اتجاه بوصلة مجلس التعاون في الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه؟

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

المغامرة التركية في سوريا

الانقسام الفلسطيني وخيارات الوحدة الوطنية

ما الذي يخفيه اجتماع محمد بن سلمان مع قادة المؤسسة العسكرية السعودية؟

72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى

الصين: لن نقبل باستخدام أميركا للأمم المتحدة كرهينة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

الأحد 22 شوال 1441
 
 
 
 
 
في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الاحمد الصباح".

ووصل الصباح صباح اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين العراقيين عدداً من الملفات المشتركة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين.

وكانت وكالة الانياء العراقية (واع) قد ذكرت في وقت سابق ان هذه الزيارة تهدف الى دعم وتعزيز العلاقاتالثنائية وسبل الارتقاء بها وبحث التحديات المشتركة والممكنات في مواجهتها وإدامة التنسيق في المواقف المشتركة التي تطلب دعماً مشتركاً وتنسيقاً مستداماً على جميع الصُعد".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكاظمي الكويتي بغداد زيارة رسمية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء