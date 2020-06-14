الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم

الوقت-أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع نحو 142 ألف حالة مع رصد 5055 وفاة جديدة.

وقالت المنظمة، في بيانات جديدة نشرتها السبت، إن حصيلة المصابين بالفيروس في العالم ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ142672 حالة، مقابل 136572 أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 7553182 شخصاً.

وذكرت الإحصائية أن عدد ضحايا الجائحة ارتفع خلال اليوم الماضي بـ5055 حالة مقارنة مع 4925 وفاة الجمعة، وبلغت حصيلة المتوفين نقطة 423349 شخصاً.

في غضون ذلك، سجّلت الولايات المتّحدة السبت 734 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115,347 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أميركا هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات (2,071,782).

وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وحتى شهر خلا، كانت ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

وتجري الولايات المتحدة يومياً نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.

ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى 11 نموذجاً وبائياً، يتوقّع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة 130 ألفاً بحلول 4 تموز/يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقاً جديداً لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وصرّح منوتشين أنه"لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد، وأعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار".

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، عن تسجيل 3494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن وفاة 424 بـ"كوفيد 19".

وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 142690 والوفيات إلى 16872.

ورجحت الحكومة المكسيكسة في وقت سابق "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسمياً لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد إنها سجلت 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في أكبر عدد للإصابات منذ 13 نيسان/أبريل.

وأعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 247 إلى 186269 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات ليبلغ 8787 في المجمل.

ليبيا.. تسجل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة

إلى ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني الليبي في العاصمة طرابلس يوم الأحد، إنه سجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 418 حالة.

وأضاف مركز مكافحة الأمراض أنه وثق حالتي وفاة في مدينة سبها جنوب البلاد، لترتفع حالات الوفاة إلى 8 أشخاص، مشيراً إلى أن 3 مصابين بـ"كوفيد 19" تماثلوا للشفاء، حيث بلغ مجموع عدد المتعافين 62 شخصاً.