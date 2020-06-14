الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهرين

الوقت-تتفاقم المخاوف في الصين من "الموجة الثانية" لفيروس كورونا مع إعلان السلطات، اليوم الأحد، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، في حصيلة يومية هي الأكبر منذ أبريل/نيسان. وذلك غداة إعلان منطقة فينغتاي في بكين عن اللجوء إلى "آلية حرب" لمواجهة "الموجة الجديدة".

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم إنها سجلت 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن 38 حالة من الإصابات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد، وأن 36 منها رصدت في العاصمة بكين. وهذا هو أكبر عدد للإصابات اليومية في العاصمة الصينية منذ شروع السلطات في نشر بيانات عن الجائحة.

وسجلت بكين قفزة في الإصابات الجديدة المؤكدة بعدما بدأت في فحوص جماعية بسوق شينفادي الواقعة بحي فنغتاي جنوب غرب العاصمة. وأضافت اللجنة أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة هي لمسافرين وفدوا من الخارج 17 منهم في إقليم قوانغدونغ.

وكانت السلطات الصينية أمرت السبت بفرض عزل طارئ على 11 حياً في العاصمة بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

وأعلن المسؤولون في منطقة فينغتاي الواقعة في بكين السبت وضع "آلية حرب" لمكافحة "الموجة الجديدة".

ورصدت عشرات الإصابات بكوفيد-19 في محيط سوق شيفاندي في بكين، بينها ست السبت، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وأغلقت السلطات السوق وكذلك سوقا آخر لبيع ثمار البحر كان قد زارها مصاب، من أجل تعقيمها وأخذ عينات. كما وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.

والخميس، تم الإعلان عن رصد أول إصابة بكوفيد-19 في بكين منذ شهرين.

وأعلنت الصين أيضاً عن رصد تسع حالات بدون أعراض. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 83132 بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634. ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.