إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

الوقت-أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن 3 عناصر من الحراس خارج مقر إقامته، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر المكتب في بيان له، أن 3 حراس يضمنون أمن مقر إقامة نتنياهو خضعوا لفحوص طبية ظهرت نتائجهم إيجابية بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه لا يجب على نتنياهو الخضوع للحجر الصحي الذاتي، لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.

البيان لفت إلى أن آخر فحص أجري على نتنياهو للكشف عن كورونا كان منذ عدة أيام، وأعطى نتائج سلبية، ما يؤكد عدم إصابته بالمرض، بحسب البيان.

وقام نتنياهو خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بحجر نفسه بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا، وبعد مخالطته وزير الصحة ياكوف ليتزمان الذي تبين أنه مصاب بكورونا أيضاً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين، منهم رئيس جهاز المخابرات (الموساد) خضعوا للعزل الصحي الذاتي نظراً لمخالطتهم ليتزمان.

وسجلت "إسرائيل" أكثر من 18,876 إصابة بكورونا و300 حالة وفاة.